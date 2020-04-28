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28.04.2020, 21:25, Новости дня

Карантин отменен в школах нескольких поселков Енисейского района. Такое решение принято губернатором Красноярского края. Соответствующий указ им уже подписан, сообщает ГТРК "Красноярск".

Ограничения на посещение учебных заведений сняты после месяца самоизоляции. Всего в списке — 14 населенных пунктов, в которых работают 16 школ. Количество учеников, их посещающих, 376. Несмотря на штатный режим работы, во всех учреждениях строго соблюдаются все необходимые санитарные меры. Главная задача — чтобы посещение детьми учебных заведений было безопасным.

В Ярцево школьники пока остаются на дистанционном обучении. Дело в том, что до 30 апреля один из жителей поселка находится на самоизоляции. Затем ярцевские школьники тоже смогут вернуться к обычной учебе.

Между тем, красноярских учеников, живущих в дальних районах города, теперь будут подвозить от дома к школе. Как уточнил глава Красноярска Сергей Еремин, речь в подписанном им постановлении идет о детях, чьи дома расположены на расстоянии более одного километра от школы. Содержаться транспорт будет за счет школьного бюджета.

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ГТРК "Красноярск"



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