“Битрикс24” поможет бизнесу бесплатно организовать удаленную работу

28.04.2020, 21:25, Новости дня

Переход на дистанционный режим работы стал для бизнеса вопросом выживания. Некоторые компании уже справились с этим, но многие до сих пор испытывают трудности из-за недостатка опыта и необходимых инструментов. Это крайне негативно сказывается на продажах и эффективности работы и ставит под вопрос дальнейшее существование компании.

Большинство предпринимателей отмечает, что при переходе на новый формат работы в первую очередь страдают коммуникации, совместная работа и контроль. Кроме того, когда сотрудники больше не могут посещать офис, видеться с коллегами и лично взаимодействовать друг с другом, снижается мотивация и, как следствие, падают показатели.

Чтобы решить этот вопрос, бизнесу придется экстренно организовать цифровую инфраструктуру: завести CRM, выбрать таск-менеджер, создать корпоративную соцсеть, облачный диск, базу знаний и многие другие инструменты. И научиться как-то с этим работать.

Этот процесс можно значительно ускорить с помощью готового набора инструментов для удаленной работы "Битрикс24". С этим комплектом не придется покупать десятки разных программ и разбираться с каждой по-отдельности. С наступлением пандемии "Битрикс24" снял ограничение на количество пользователей бесплатного тарифа, и благодаря этому компании любого размера смогут быстро организовать удаленную работу для всех сотрудников.

Онлайн-офис

Чтобы сотрудники полноценно работали из дома и взаимодействовали с коллегами, для них нужно создать единое рабочее пространство. Иными словами, перевести их в онлайн-офис в "Битрикс24".

Сперва в системе нужно воспроизвести структуру компании — все департаменты, отделы и иерархию подчинения. Затем пригласить коллег по номеру телефона или e-mail. Это поможет настроить права доступа и значительно ускорит поиск нужных сотрудников.

Теперь все общение будет происходить во внутренней корпоративной социальной сети. Здесь можно будет делиться с коллегами успехами и новостями, проводить опросы, публиковать приказы и благодарности. Это поможет сотрудникам и дома оставаться в едином инфополе и не пропускать важные сообщения.

Мессенджер и видеозвонки

Для быстрого обсуждения рабочих вопросов стоит воспользоваться корпоративным мессенджером — это не даст обсуждениям расползтись по разным платформам и породить хаос в коммуникациях. Для этого в "Битрикс24" есть групповые чаты, открытые и закрытые каналы, а также видеозвонки.

Звонки один-на-один, групповые видеоконференции до 12 человек, высокое качество видео — все это есть в "Битрикс24" даже в бесплатном тарифе. Длительность звонков ничем не ограничена.

Управление задачами и проектами

Для многих сотрудников работа из дома — настоящее испытание. Внимание отвлекается, контроль руководителя ослабевает, поэтому доводить задачи до результата становится особенно тяжело.

Как повысить уверенность в том, что работа будет выполнена? Поставить задачу сотруднику в "Битрикс24". Раздробить ее на несколько небольших, но максимально понятных подзадач, добавить к ним чек-листы и сроки. Руководителям будет проще контролировать работу, отслеживать, на каком этапе находится выполнение задачи, и вносить коррективы по ходу работы.

Работа с клиентами

Самое важное при переходе на удаленку — организовать работу отдела продаж. Как сотрудникам продавать из дома? Куда переводить звонки? Как контролировать работу с клиентами и принимать отчеты? "Битрикс24" справится и с этим с помощью встроенной CRM.

Вся база клиентов и сделок будет храниться онлайн в одной системе — это позволит менеджерам централизованно работать с базой прямо из дома. Гибкие настройки прав доступа не дадут сотрудникам скачать базу себе и скроют не предназначенную для них информацию.

Все звонки, письма, заявки с сайта, а также переписки в мессенджерах и соцсетях будут автоматически попадать в CRM и распределяться между менеджерами для обработки. Это позволит не упустить ни одного обращения.

Отчеты в CRM покажут, чем именно занимались менеджеры. Каждый день руководитель видит детальную статистику: сколько звонков сделали, входящие и исходящие, с кем не смогли связаться, как справляются с выполнением плана продаж. Руководитель в любой момент сможет прослушать запись и вместе с сотрудниками разобрать ошибки.

Хранение данных

Все рабочие файлы и документы необходимо хранить на общем корпоративном диске, а не на компьютерах сотрудников. Это позволит избежать случайной потери данных, а также лучше структурировать работу благодаря настройке прав доступа.

Чтобы не потерять накопленный компанией опыт, а также упростить обучение новых сотрудников, стоит создать корпоративную базу знаний. Это очень быстро и просто, как сделать сайт на конструкторе. В этой базе удобно хранить регламенты, шаблоны документов и инструкции.

Бизнес-процессы

Но как решить вопрос документооборота на удаленке? Теперь с бумагами не поработаешь. Для этого в "Битрикс24" есть удобный инструмент, который позволяет автоматизировать рутинные процессы.

Согласовать отпуск, счет или документ можно быстро и в онлайн-режиме. Достаточно запустить процесс в "Битрикс24", и он пройдет по заданной цепочке к нужным сотрудникам. Инициатор всегда сможет узнать статус своего бизнес-процесса и понять, кто из ответственных тормозит согласование.

В бесплатном тарифе "Битрикс24" эта возможность недоступна, но вы можете включить демо-режим и попробовать инструмент сами. Кроме того, совсем скоро будет выпущен RPA — простой и удобный инструмент для запуска типовых бизнес-процессов.

С чего начать?

Чтобы перевести компанию в "Битрикс24", не нужно разворачивать сервер. Нужно просто зарегистрироваться на сайте www.bitrix24.ru и добавить в него сотрудников. Это бесплатно для неограниченного числа пользователей.

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