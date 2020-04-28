МИД Чехии назвал «ненадлежащей» ноту российского посольства

28.04.2020, 21:16, Новости дня

Нота посольства РФ в Праге в связи со статьей в еженедельнике Respekt о якобы угрозе отравления местных политиков после сноса памятника Коневу является ненадлежащей, сообщила представитель МИД Чехии Зузана Штихова.

«МИД отослал ответ на российскую ноту, которую мы считаем ненадлежащей, поскольку она направлена на ограничение работы независимых СМИ. Чехия выполняет и далее будет выполнять все свои обязательства, вытекающие из международного права. Неправда, что Чехия каким-либо образом нарушила эти обязательства. В Чешской Республике действует свобода печати и запрет цензуры в соответствии с Декларацией основных прав и свобод. В эти свободы МИД не вмешивается и вмешиваться не будет», – передает РИА «Новости» заявление Штиховой.

Она отметила, что Прага отвергает подобные попытки и со стороны другого государства.

«Обращаем также внимание на Договор о дружественных отношениях между Чехией и Россией, в котором обе стороны обязались, что не будут вмешиваться во внутренние дела друг друга», – говорится в заявлении.

Также чешские СМИ утверждают, что Штихова дополнила свое заявление информацией, что ни глава МИД Томаш Петршичек, ни его заместители не планируют прямых переговоров с послом РФ в Праге Александром Змеевским относительно споров между странами.

Также она высказалась по поводу информации СМИ относительно приезда в Прагу мужчины с российским диппаспортом.

«Фактом является то, что примерно три недели назад из служебной командировки вернулся в Прагу аккредитованный российский дипломат, которого его коллеги действительно встретили в аэропорту. По деталям МИД высказываться не будет, это вопрос к спецслужбам», – сообщила Штихова.

До этого в чешском еженедельнике Respekt появилась информация, что РФ якобы готовит покушения на пражских политиков. Российское посольство опровергло эти данные и направило ноту в МИД Чехии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обвинения в адрес РФ не имеют доказательств.