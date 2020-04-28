Минтруд назвал число безработных в России

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28.04.2020, 21:16, Новости дня

В РФ число безработных достигло 950 тыс. человек, в последний месяц это число сдержанно растет в пределах прогнозов Минтруда, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«На сегодняшний день, по нашим данным, статистика достигла показателя 950 тыс. человек, то есть последний месяц-два мы, конечно же, видим динамику к росту, но это достаточно такой сдержанный темп роста, на который мы, в принципе, по своим прогнозам и рассчитывали», – передает его слова ТАСС.

По его словам, на фоне пандемии в министерстве просчитывали сценарий в том числе в 5 млн безработных, однако сейчас есть тенденция к сохранению занятости, передает РИА «Новости».

Котяков подчеркнул, что зарплата не должна снижаться, если на период рабочих дней трудовые обязанности не изменились.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому положено повышенное пособие по безработице и как его получить.



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