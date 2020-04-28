Путин продлил режим ограничений из-за коронавируса до 11 мая

28.04.2020, 21:15, Разное

“Впереди череда майских праздников, а между ними рабочие дни. Сейчас нельзя рисковать. С учётом всех праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно”, – заявил глава государства.

Одновременно президент поручил правительству наращивать производство медицинских изделий и средств индивидуальной защиты, а Минздраву – вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране, и по регионам. “Мы обязаны действовать на опережение”, – сказал президент.

Путин также предложил сделать 28 апреля новым официальным праздником – Днем работников скорой помощи.