 

Путин продлил режим ограничений из-за коронавируса до 11 мая

28.04.2020, 21:15, Разное

“Впереди череда майских праздников, а между ними рабочие дни. Сейчас нельзя рисковать. С учётом всех праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно”, – заявил глава государства.

Одновременно президент поручил правительству наращивать производство медицинских изделий и средств индивидуальной защиты, а Минздраву – вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране, и по регионам. “Мы обязаны действовать на опережение”, – сказал президент.

Путин также предложил сделать 28 апреля новым официальным праздником – Днем работников скорой помощи. 



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