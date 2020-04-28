Мнение: Процессы в поле

28.04.2020, 21:10, Разное

Сейчас на примере последнего письма попробую объяснить отличие процессов в поле от событий на физическом плане.

А то вчера многие, описывая территорию в поле, упорно писали про физический план, про общую спальню и общую кухню, которые делятся ровно пополам, про какие-то словесные договоренности и обещания.

Это не поле, в поле имеет значение совсем другое.

Вот история автора, в которой, на первый взгляд, нет никаких материальных сливов, даже наоброт – стремление угощаться за счет парня, которое автор считает косяком. А сливов не видит.

Но в поле у нее слив, и не территории, территории бы ладно, а ее фигуры слив. Это во много раз хуже.

Описание поля содержится в ее формулировках, потому что границы лучше всего и четче всего видны в формулировках, как и баги.

По формулировкам можно точно установить ведущий баг и его размер.

Из-под короны автор не видит, что не так в ее формулировках, и ей кажется, что история ее выглядит примерно так.

Ей понравился парень в общей тусовке, она стала его рисовать, он заинтересовался ее рисунком, она позвала его попозировать, он пришел, они отлично провели время. Потом он позвал ее в кино, в кино поцеловал, после кино угостил в кафе.

Отличная динамика, правда? Автор и подобные ей, не обратившие внимание на контекст, то есть на формулировки и разные “мелочи”, видят нормальную историю любви.

Потом автор уехала на выходные, там был еще один ее влюбленный поклонник, она решила отказать первому, поэтому когда они встретились опять, она была молчаливой. Но первый поклонник сам заговорил про отношения и сделал ей серьезное предложение. Он только заметил, что хотел бы платить пополам. Ей это не понравилось и она ему отказала. Он грустно поплелся домой.

Потом, после тусовки, догонял ее и сожалел, что забыл захватить ее зонтик. Потом еще намекал на что-то в переписке про магнитик, в общем, наматывал круги вокруг нее.

Где тут ее слив? Разве что его. Что с ней не так? Рапанам совершенно не ясно. На физическом плане вроде ничего такого она не сделала.

А что происходит на уровне поля? И как мы можем это видеть из формулировок автора и всего контекста?

На уровне поля происходит следующее.

Грубый Штурман (судя по описанию начала) положил глаз на жертву, ни мало не заботясь об обратной связи. Немного поколебался и пошел в атаку, как сформулировал сам, совершенно откровенно, не смущаясь такой формулировке.

Парень не смог отказаться прийти попозировать, но после этого пропал на две недели, несмотря на то, что Штурман сказала, что одинока и открыта для предложений. То есть несмотря на мощные щипцы, парень сбежал.

Но Стесняшу нагнали и зажали в личке, после чего ему пришлось предложить кино. А в кино пришлось поцеловать.

Потом пришлось предложить отношения, но он сразу поставил условие – платить за нее он не будет.

Вот это истории с точки зрения поля.

Поле – это пересечение сил: спонтанных влечений, спонтанных движений и вытянутых щипцами.

Спонтанные влечения – рост СЗ, вытянутые щипцами – отрицательная СЗ.

То, как представляет эту историю автор: влечение у них обоюдное, спонтанное, у парня даже больше, он тянется к ней, но у него мало денег и он не может оплачивать их досуг. С точки зрения автора это она отшила парня, предпочтя ему другого.

И вот эта разница между реальной картиной в поле и взглядом автора – это размер ее короны. Большая разница – большая корона.

По тому как уверенно автор погналась за Стесняшей, по тому, как оправдывался Бедняша, не успевший спрятаться, хорошо заметен уровень ее штурманства и сопротивления парня. Спонтанного влечения у него нет совсем, но есть страх обидеть девушку, которая на него насела.

Это заметно?

Будь формулировки другими, это бы говорило, что ситуация в поле совсем иная, и это на физическом уровне давало бы другие события.

Поле полностью определяет, как будет развиваться история.

Вот представьте себе.

Девушка увидела парня в тусовке, наблюдала за ним, однажды стала его рисовать украдкой, не демонстративно.

Он заметил, спросил, она смутилась.

Скорее всего он не попал бы к ней в гости сразу. Только паровоз может взять быка за рога и потащить. Парень сразу не стал бы напрашиваться, он довольно скромный, не бабник, девушка не стала бы его заманивать, если не была бы Штурманом. И парень стал бы приглядываться к ней. И если бы она ему понравилась, он сам стал бы что-то инициировать, и это было бы развитие его спонтанного влечения. В данном случае взаимной симпатии, обоюдных шагов.

И история развивалась бы совершенно иначе. Не ария Жука под щипцами была бы в финале письма, а любовь.

Если бы автор уважала себя и парня, она бы не наскочила на него в короне. Ее симпатия была бы умеренной, он ведь не пирог, чтобы открывать на него рот, она бы общалась в границах, согласно своей гендерной роли, без натиска. Это дало бы возможность его влечению вырасти спонтанно или не вырасти, если ОЗ ее оказалась бы маловата. Но слива бы ее не было, потому что она бы не тащила его щипцами никуда и не навязывалась. Слив для девушки – тащить на себя щипцами парня, который ничего не хочет или не уверен, что хочет.

Симпатия в границах обладает большой силой привлекательности. Человек чувствует эту симпатию, а так как щипцов нет, его влечение спонтанно растет.

А при натиске происходит нечто противоположное. Парень видит, что его сверлят взглядом, чувствует давление, но тормозит, сопротивляется, спонтанное влечение отрицательно, СЗ девушки падает.

И вот этот натиск со стороны Штурмана всегда заметен в его формулировках. В письме очень легко видеть степень штурманства по формулировкам, а от степени штурманства зависит и натиск. Штурманы опускают подробности, но всегда заметно, что им не просто так что-то пообещали, а в ответ на их щипцы, им не просто так стали рассказывать про свой плохой характер, а в ответ на их щипцы, тянущие в отношения, им не просто так поставили условие, а потому что все запросы – со стороны Штурмана, а со стороны парня – отрицательная тяга = сопротивление.

В штурманских описаниях нет уважения, нет отношения к человеку как к субъекту, и нет самоуважения, есть только описание своего хорошего аппетита, подробный эксель и тактика использования пыточного чемоданчика: размышления, какие щипцы достать сейчас, какие потом.

Вы скоро научитесь сразу же видеть отличия. Все события на физическом плане всегда закономерны, их можно прогнозировать на 100%, если вы видите, что происходит в поле. Поле определяет ближайшее будущее, а иногда и дальнее тоже.

Насколько хорошо вы видите это сейчас? Разбирая письма, видите спонтанные влечения (СЗ) и вытянутые щипцами движения и выдуманные в иллюзиях шаги?

Это вот три вида действий, которые описываются в письмах: реальные влечения, вытянутые щипцами и воображаемые авторами.

Видите отличия всех трех?

Можете описать мне на примерах каких-то, чтобы я лучше понимала ситуацию в учебном процессе?