Названы любимые видеоигры знаменитостей

28.04.2020, 21:09, Разное

Зарубежные журналисты назвали любимые видеоигры западных знаменитостей. Некоторые из них предпочитают Mortal Kombat и Call of Duty.

Удалось выяснить, что на сегодняшний день на планете насчитывается 2,5 миллиарда геймеров, и в их число входит много известных людей, которые находят свободное время на проведение такого досуга, несмотря на плотный трудовой график. Например, знаменитый рэпер Eminem любит играть в Call of Duty: Black Ops. Американский исполнитель даже стал партнером продюсера игрового проекта, где можно услышать одну из его композиций.

Актер из Великобритании Дэниел Крейг увлекается Guitar Hero, разработанной на базе Konami GuitarFreaks. При прохождении карьеры игроку необходимо принимать участие в разных придуманных сценах и исполнять песни. Другим предпочтением артиста является также Halo.

Популярный канадский певец Джастин Бибер в свободное от музыки время играет в Mario Kart, Halo:Reach и Call of Duty. Покойный голливудский актер Робин Уильямс любил коротать время за игрой World of Warcraft и Call of Duty, Меган Фокс увлекается Mortal Kombat и Transformers, Мэтью Перри предпочитает Fallout 3, а Хью Джекман – Minecraft. Звезда боевиков Вин Дизель вместе с разработчиками Wheelman выпустил игру с участием самого себя.