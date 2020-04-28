Анна Семенович впервые поделилась “фото с женихом”

28.04.2020, 21:09, Разное

Анна Семенович порадовала фолловеров, обнародовав “фото с женихом”. Имя своего возлюбленного вокалистка держит в секрете.

Анна Семенович не любит демонстрировать личную жизнь и старается ее скрыть от посторонних глаз. Но поклонников всегда интересовала персона избранника звезды, и многие настаивали на том, чтобы она хоть раз его показала. Ведущая уступила фанатам и на своей странице в Instagram в режиме Stories поделилась снимком, где запечатлена в объятиях стройного мускулистого молодого человека, и подписала кадр “фото с женихом”.



Подписчики социальной сети смогли посмотреть на любимого мужчину певицы, но лицо разглядеть не удалось, так как она закрыла его смайлом. Фанаты не теряют надежды, что отношения ведущей и ее избранника завершатся бракосочетанием. Известно, что он на семь лет младше Семенович, родом из Санкт-Петербурга и не связан с шоу-бизнесом.