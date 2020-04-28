 

Трамп решил приравнять мясокомбинаты к оборонке

28.04.2020, 21:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп намерен приравнять мясокомбинаты к оборонной промышленности в рамках закона о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953), чтобы предприятия не прекращали работу во время пандемии.

В этих целях мясоперерабатывающие комбинаты будут объявлены критически важными объектами инфраструктуры, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Работникам таких предприятий будут предоставлены дополнительные средства личной защиты, а также необходимые рекомендации, передает ТАСС.

В США сейчас временно закрыты около 10 мясокомбинатов, в частности в штатах Айова, Южная Дакота, Миннесота и Иллинойс. У сотрудников этих предприятий обнаружен коронавирус.

Ранее СМИ сообщали, что производство мясной продукции в США существенно снизилось, в стране и некоторых других государствах может начаться дефицит мяса из-за пандемии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / Глава УЕФА Чеферин пригрозил Бельгии исключением из еврокубков

27.04 / Путин выделил регионам 200 млрд рублей на поддержку граждан и предприятий

26.04 / Мнения: Тайная жизнь Даниэля Дефо

26.03 / Пушков оценил критику российской помощи Италии

22.04 / Блогеры поддержали флешмоб Кадырова и побрили головы

15.04 / Специалисты выяснили, кому сложнее избавиться от вредных привычек

17.04 / Нобелевский лауреат заявил о частицах ВИЧ в коронавирусе

10.04 / В Иркутской колонии произошел бунт из-за избиения заключенного

14.04 / Росмолодежь объявила о новых форматах работы

09.04 / Снимут ли США санкции с дочерних предприятий Роснефти?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска