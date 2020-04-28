Мнение: Когда же нам присвоят номера

28.04.2020, 20:56, Разное

Вообще-то я давно уже недоумеваю: почему людям номера не присваивают и не заставляют носить? Ну такие, как на автомобиле – сзади и спереди. 28-376545УФК или что-нибудь в этом роде. Удобно же! Заодно, опять-таки, и код региона чтобы был. Посмотрел на симпатичную девушку, к примеру – и сразу видишь: о, эта из Урюпинска. Или из Мордовии. Нет, не годится. А другую – хоп! Из Москвы. Уже хорошо, надо брать. И чтоб без обмана! За поддельные номера – штраф, а то и срок. Опять же – как с автомобилями.

Автовладельцы ведь не жалуются, что их заставляют с номерами ездить? Нет, довольны, привыкли уже. Даже наоборот – специально ищут себе номера «покрасивее». Или даже «попрестижнее». Как в Москве – номера с буквами «МОС». Сила! На людей если начать вешать – тоже привыкнут, а потом и начнут друг перед другом понтоваться – у кого номер «круче». Ведь и вешать есть где: скажем, на пальто сзади – там, где хлястик. А спереди – на грудь. Женщинам, если грудь большая, можно ниже. Еще б стали потом говорить: «Ох, эта Наташка – такая бесстыжая! У нее даже номер едва лобок прикрывает!»

И, главное, – не скроешься! Сразу видно, кто перед тобой. Или кто, наоборот, убегает. Как преступность-то пойдет вниз… Любо-дорого!

Хотя, конечно, это всё фантазии, прошлый век. Не будет такого, увы. Эпоха теперь цифровая, и номера у нас будут тоже цифровые. Особо перспективным мне в этом ключе видится сегодняшний законопроект.

«В России могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру (IMEI) с 1 июля 2021 года, пишет “Коммерсант” со ссылкой на новую версию законопроекта группы сенаторов».

И далее:



«По мнению парламентариев, это поможет бороться с кражами и позволит ограничить непрямые поставки смартфонов в страну».

Ну парламентарии, понятно, врут как дышат, а точнее – специально наводят тень на плетень. «Бороться с кражами» – да не наплевать ли им, у кого что воруют? Нет, тут задумка другая. Тот же «личный номер» у каждого человечка, только – чтоб и хлястики не портить. Что такое смартфон, особенно если посмотреть на самых передовых в плане всеобщей слежки людей – китайцев? Правильно. Смартфон – это и есть в перспективе твой личный поводок и личное клеймо на лбу. Он всегда работает, всегда посылает и принимает сигналы, а главное – он постоянно тебя идентифицирует. Благодаря смартфонам про каждого понятно не только КТО ты, но и ГДЕ ты. А также то, где ты был и куда направляешься. Смартфон – это твой «жучок», который всегда с тобой! Более того: небольшое незаметное улучшение функционала – и смартфон твой еще и все твои разговоры запишет, да и передаст куда надо.

Для полной гарантии, собственно, оставался всего-то пустяк: надежная ПРИВЯЗКА смартфона к его, хе-хе, «хозяину». Чтобы однозначно было понятно: смартфон IMEI c номером 123456, находящийся по адресу 1-я улица Строителей, дом 25 квартира 7 – это гражданин Петров Иван Кузьмич, 1978 г. рождения, холост, детей двое, оклад 27 тыс. рублей, кредитов два на 200 тысяч, болеет за «Спартак», состоит на учете в КВД. И чтоб если это, не дай бог, НЕ ТАК – чтоб Петров пожалел, что его мама на свет родила! Вот тогда и будет ПОРЯДОК.

Недолго осталось. Собственно, два шага: сначала обязать все смартфоны регистрировать (уже почти сделано), а потом – законодательно обязать граждан держать их всегда включенными. На тебя навели случайно сканер – «Э-ээ, гражданин! Почему у вас смартфон не включен?!» И дальше – вломить штраф, как если б выехал на автомобиле без номеров. В случае рецидива – в тюрьму мерзавца. Для верности как-нибудь к карантину и «борьбе с эпидемией» привязать, ясно же, что все эти эпидемии теперь с нами навсегда, не одна, так другая.

Дивный новый мир на пороге. Закон о регистрации смартфонов вступает в силу с 1 июля 2021 года, но эта явная перестраховка. Номерная эпоха наступит раньше.