Мнение: Заговор против генерала Флинна

28.04.2020, 20:55, Разное

Вот это поворот. Дело против генерала Флинна (который некоторое время был советником Трампа по нац.безопасности), было фактически сфабриковано совместными усилиями ФБР и Министерства Юстиции США, которые для выбивания показаний из Флинна, угрожали судебным преследованием его сына.

Сегодня у нас есть новая информация по делу генерала Майкла Флинна. Как вы помните, Флинн когда-то руководил оборонной разведкой, а после победы президента на выборах 2016 года Флинн стал его первым советником по национальной безопасности. Он также был первым официальным лицом в администрации Трампа, с позором покинувшим должность. В администрации он проработал считанные дни.

Его преступление якобы заключалось в том, что он солгал агентам ФБР о телефонном разговоре с российским послом. Сейчас подробности представляются несущественными, впрочем, они всегда были несущественными. Но Флинн сознался в тяжком преступлении. Главным образом, потому что в противном случае федеральные власти угрожали предъявить его сыну обвинение в преступлении, совершенно не относящемся к делу. Его адвокаты были слишком заняты, заискивая перед аппаратом спецпрокурора, и не предоставили ему толковой защиты.

Однако Флинна не просто вынудили покинуть должность. Как уже отмечалось, ему предъявили уголовные обвинения. Он был разорён и публично унижен: ему пришлось продать дом и покинуть штат. Казалось, этим всё и кончится. Но вот не кончилось. Флинну до сих пор не вынесен приговор. И сейчас он борется за то, чтобы всё дело против него было отклонено, а его признание отозвано — так это называется.

В минувшую пятницу его юристы успешно заставили Министерство юстиции представить суду новые документы по делу. И вот что они выяснили. По словам адвоката Флинна Сидни Пауэлл, в этих документах содержатся материалы, оправдывающие генерала. И не только доказательства того, что Флинн был невиновен, всё гораздо более зловеще. Как утверждает Пауэлл, доказательства говорят о том, что ФБР с самого начала составило заговор — и это не преувеличение! — с целью заманить Флинна в ловушку. И они высказывали это открыто в своих внутренних переговорах.

По словам Пауэлл, цитирую, «не позднее августа 2016 года политически предвзятые руководители ФБР и Минюста сговорились уничтожить господина Флинна… Из этих документов, написанных ими собственноручно, и из их электронных писем следует, что они намеревались либо подстроить преступление, которое позволило бы предъявить обвинения в суде, либо как минимум добиться его увольнения».

Судя по всему, речь идёт примерно о пяти страницах текста. Они не засекречены. Они скрыты от общественности лишь потому, что так приказал судья. Сегодня поступают сообщения о том, что документы могут быть обнародованы уже завтра. Мы на это надеемся. Тогда мы и узнаем, правда ли это. Если правда, то это, конечно, хорошие новости для генерала Флинна, но для нас, остальных, это будет означать шокирующую коррумпированность и политизированность ФБР. Такое поведение практически однозначно потребовало бы уголовных обвинений и тщательной проверки организации.

https://russian.rt.com/inotv/2020-04-28/Fox-News-priznanie-Flinna-po – цинк



Компроментирующее фото Флинна на одном из приемоев.

Очевидно, что Флинн стал жертвой организованной Дем.партией и Соросом кампании против Трампа. Именно дело Флинна было одним из запалов антитрамповской кампании, которая началась еще во время выборов и не прекращается до сих пор.

Очевидно, что Трамп совершил ошибку, когда решил сдать Флинна, потому что думал, что этим можно минимизировать ущерб. В результате, спустя 1,5 года после инуагурации, большая часть его первоначальной команды сменилась.

Очевидно, что к вопросам права дело "Рашагейта" никогда не имело никакого отношения – это была самая натуральная политически мотивированная травля, основанная не на фактах, а на идеологической обусловленности.

Относительно удивлений по поводу шокирующей коррумпированности и политизированности ФБР, то стоит напомнить, что эти явления пышным цветом цвели в организации в период правления Эдгара Гувера. И как показало дело "Рашагейта", поведение бывшего главы Бюро Джеймса Коми и его замов, некоторые вещи не меняются, сколько не снимай прочувственных фильмов про "честных и объективных агентов ФБР", которые на деле могут способствовать фабрикации заведомо фейкового "досье Стила" (про Трампа и проституток в Москве), угрожать сыну советника по нац.безопасности, чтобы нанести удар по президенту в угоду одной из партий, поддерживать заведомо политизированную кампанию по "русскому вмешательству" и т.д. и т.п. Все это прекрасное иллюстрация "правового государства" и "открытых государственных институтов", которые так любят ставить в пример. Дело Гувера живет и побеждает.