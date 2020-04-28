«Сейчас я выпью и буду тебя резать»

28.04.2020, 20:54, Разное

В Магнитогорске «риелтор» получил от сироты 800 000 рублей и не вернул их. А тот — пошел к «решалам». История самосуда, который вызревал 10 лет.

ОТ РЕДАКЦИИ

Эта история — без положительных героев. Каждый в ней по-своему не прав: «делец» со стажем обманом забирает деньги у только что вышедшего из интерната сироты, тот — не находит защиты у полиции и ищет ее у крепких парней. Но тем она и показательна: обьясняет, почему решать проблемы в РФ до сих пор принято в обход закона.

«Новая газета» категорически против любых проявлений самосуда.

ЧАСТЬ 1. ДЕНЬГИ НА ХРАНЕНИЕ

Радика Сирусина задержали в декабре прошлого года. Полицейские сняли его буквально с койки — увезли из санатория «Юбилейный», где он лечился от туберкулеза.

Радик знал, что за ним придут: его товарищей Дениса и Михаила «взяли» еще в марте.

«Даже удивительно, — говорит, — что так долго меня не трогали. Я несколько месяцев получал лекарства в стационаре напротив отделения. Ходил туда каждый день. Полиция приходила в стационар и спрашивала, бываю ли я. Но почему-то не задерживала».

26 марта 2019 года Радик, Денис и Михаил то ли изрядно побили, то ли просто сильно напугали известного в Магнитогорске «риелтора» Алексея Тюрина. Хотели «стрясти» с него деньги — 800 000 рублей, которые он взял у 18-летнего сироты Дмитрия Дудыча и не вернул.

Сейчас всем троим грозит не меньше семи лет колонии.

«Риелтору», на которого жители Магнитогорска жалуются уже 10 лет, как и раньше, не грозит ничего.

История сироты Дмитрий Дудыч. Фото: Ульяна Шевченко

Дмитрий Дудыч попал в детский дом в три года: мать лишили родительских прав, а отца он никогда и не знал.

Сейчас Дмитрий служит в армии. По телефону и в соцсетях недоступен. Его историю рассказывает его знакомая Дарья. Ее слова подтверждаются материалами уголовного дела.

Выпустившись из интерната «Семья» в ноябре 2017 года, Дмитрий получил на руки 840 000 рублей — предусмотренную законом единовременную выплату.

— Дима говорил, что таких, как он, всегда подкарауливают выпускники прошлых лет: под разными предлогами просят занять денег, — рассказывает Дарья.

— К Диме тоже подходили. Он отказывался давать деньги — хотел купить жилье.

Помочь с жильем Дмитрию вызвался его друг Илья Маз, тоже выпускник детдома. Илья познакомил Дудыча с риелтором Алексеем Тюриным. Сказал, что сам «дружит с ним с 2015 года». Как познакомились — не помнит: «Свел какой-то знакомый».

— Дима и Тюрин начали общаться, у них сложились дружеские отношения, — рассказывает Дарья. — Тюрин предложил Диме передать деньги ему на хранение: сказал, что Дима их растратит и не купит квартиру, а у него они, мол, будут лежать «в целости и сохранности», и Дима сможет их забрать, как только они ему понадобятся.

Трудно сказать, почему Дмитрий поверил Алексею Тюрину. Но деньги, 800 000 рублей, «риелтору» передал.

«В последующем я неоднократно обращался к Тюрину, чтобы он вернул мне мои деньги. Но он каждый раз придумывал отговорки, а затем и вовсе начал избегать встреч», — пояснил Дмитрий на следствии.

Алексей Тюрин. Фото из материалов дела

«Я понял, что меня "кинули", и попросил Илью [Маза] передать "риелтору", что пойду в полицию. "Риелтор" мне позвонил:

"Если обратишься к ментам, никогда больше своих денег не увидишь. У меня в органах есть связи — тебе никто не поможет".

Он сказал, что у него сейчас большие проблемы, надо подождать, и деньги он вернет», — говорил сирота «Комсомольской правде».

По словам адвоката Анастасии Калиниченко, Дудыч в полицию все-таки пошел, но полицейские, узнав, что у него нет документов о передаче денег, даже не стали принимать заявление.

— Затем, насколько я знаю, он пошел в бесплатную юридическую консультацию. Там ему тоже сказали, что раз ни расписки, ни договора нет, то и в суд идти бесполезно, — говорит адвокат.

В начале марта прошлого года Дмитрий рассказал о проблемах с деньгами матери своей подруги Елене. Просто поделился. Но та неожиданно сказала, что «подумает, как решить вопрос».

«Решение»

24 марта Дмитрию позвонили с незнакомого номера. Звонивший представился Денисом Ясиновским и попросил о встрече. Дмитрий рассказал ему о своей проблеме. 26 марта Ясиновский заехал за Радиком Сирусиным в туберкулезную больницу и предложил ему «вписаться» за сироту.

«Это спонтанно получилось, — рассказывает Радик. — Я согласился, потому что находиться в больнице — удовольствие ниже среднего. Поехали к дому Дудыча. Тот вышел, потом подъехали какие-то ребята-волонтеры, которых я не знал. Одного из них звали Миша. Мы позвонили Тюрину: он не взял трубку. Начали искать другие способы выйти на него».

Решили действовать через Илью Маза, который и познакомил Дмитрия Дудыча с «риелтором».

«Дудыч ему позвонил, попросил встретиться. Встретили Илью, он сел в машину. Мы, конечно, его пожурили: знает же всю жизнь сиротскую, а пацанов сводит с обманщиками. Сказали, чтоб звонил Тюрину, предлагал встречу. Когда Илья звонил, я услышал от Тюрина фразу: «Че, тема есть?» Договорились словиться в парке недалеко от педуниверситета».

В сам парк из «заступников» Дмитрия Дудыча пошел только Денис Ясиновский. Вместе с ним пошел Илья Маз. Остальные, чтобы не спугнуть «риелтора», затаились в машине».

«Тюрин проехал место встречи и запарковал машину далеко от парка, — рассказывает Радик. — Я направился проверить, точно ли он приехал один. Проверил его машину: там никого не было. Затем тоже пошел в парк. Смотрю: там уже стычка — Денис схватился с Тюриным, а Илья сзади на Денисе повис. Подоспел Миша-волонтер. Короче, две минуты все продолжалось: дали друг другу по морде, Денису куртку порвали. Потом я говорю: все, хватит, давайте нормально все обсудим. И не в общественном месте. Решили поехать на квартиру к Тюрину».

В квартире, по словам Радика, Денис еще раз ударил «риелтора»: «Потому что он очень скользкий и наглый, чувство безнаказанности у него».

В итоге Радик, Денис и Михаил договорились с Алексеем Тюриным, что тот вернет Дмитрию Дудычу деньги. В качестве гарантии взяли его авто — Mitsubishi Lancer.

«Договорились, что машиной никто не пользуется, она просто стоит на стоянке. Как Тюрин возвращает деньги — мы ему отдаем ключи».

Это — версия Радика. По словам Алексея Тюрина, все было намного жестче.

«Сейчас я выпью и буду тебя резать»

Позицию Тюрина я изучаю по материалам уголовного дела против Михаила, Дениса и Радика. Он проходит по этому делу потерпевшим.

Оба телефонных номера, оставленные «риелтором» следователю, сейчас находятся «вне зоны доступа». На суды он тоже не ходит.

Тот факт, что он взял у сироты деньги, Тюрин не отрицает. Говорит, что делал это из благих побуждений: хотел помочь сироте с поиском квартиры, но затем решил вложить деньги в свой бизнес по перепродаже авто. Дмитрий Дудыч, дескать, был не против.

По словам Тюрина, он действительно не вернул сироте деньги. Но планировал. Когда-нибудь.

Происходившее в квартире «риелтор» описывает так: «Как я дошел — не помню, как открывал дверь — тоже. Я не дошел, вышеуказанные парни отвели меня туда под руки. Я упирался ногами <…> Парень № 4 звонил кому-то периодически и уточнял, как можно решить вопрос с обременением моей квартиры и как можно оформить мою машину. Он угрожал, что они могут бить меня бесконечно и что будут держать меня до утра. Говорил, что свободного времени у них много, и требовал у меня мою машину, документы на квартиру и деньги, уточняя, сколько вообще я могу им отдать <…>

Меня посадили по центру дивана. Мужчина № 1 с бутылкой коньяка сел напротив меня на пол и стал выпивать. Он говорил: «Сейчас я выпью и буду тебя резать. Воткну тебе в ногу нож. Времени у нас много, будем сидеть до самого утра». Одновременно он мне демонстрировал нож-бабочку.

<…> Разговор всех мужчин сводился к тому, что нельзя обижать интернатовских, <…> когда я не соглашался с их требованиями и настаивал на своем, гражданин № 1 соскакивал, хватая пластиковую палку от швабры. Он нанес мне не менее десяти ударов по голове и туловищу».

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у Тюрина были обнаружены ушибы мягких тканей головы, кровоподтеки на щеке и левой скуле. Повреждения были расценены как легкий вред здоровью.

ЧАСТЬ 2. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА«Риелтор» в законе

Есть или нет у Алексея Тюрина покровители, из-за которых Дмитрий Дудыч не смог решить вопрос с деньгами законным путем, вопрос открытый. Однако известно, что фамилия «риелтора» попадает в скандалы уже на протяжении десяти лет. И он всегда выходит сухим.

В 2010 году «Комсомольская правда» опубликовала историю жителя Магнитогорска Артема Уфимцева. Мужчина решил разъехаться с матерью: разменять двушку на две однокомнатные квартиры. Семья обратилась к риелтору Тюрину — узнали о нем из объявления в газете. Пока риелтор искал покупателей, у Андрея обнаружилась опухоль мозга, и он попал в больницу.

Магнитогорск. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

«Мама предупредила риелтора, что нам сейчас не до квартиры, все мысли только об операции, — рассказывал Артем «КП». — Но тот начал нас торопить: "Надо быстрее продать жилье, чтобы были деньги на лечение". Обещал, что отдаст сумму после продажи всех долей. Но деньги мы так и не получили».

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