 

“Нет, мне не стыдно!”: Алсу обратилась к подписчикам за помощью для больного ребенка

28.04.2020, 20:53, Разное

Популярная певица Алсу разместила на своей странице в Instagram видеообращение, в котором обратилась к поклонникам с призывом помочь больному ребенку. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
Причиной записи видеообращения певицы стало тяжелейшее состояние мальчика по имени Артем, у которого была диагностирована болезнь Канавана. В ролике Алсу объяснила ситуацию, связанную с заболеванием ребенка: для лечения требуется поистине огромная сумма – порядка 40 миллионов рублей, а сроки сбора средств на момент записи видео были уже критическими – всего два дня. Со слезами на глазах, исполнительница призвала подписчиков оказать любую посильную помощь, в чем бы она не заключалась – в переводе денежной суммы или даже обычном перепосте информации. Звезда сразу упомянула о том, что сама внесёт на лечение свой взнос, а к посетителям микроблога обращается как последней надежде на излечение мальчика. “Нет, мне не стыдно!” – предвосхитила Алсу замечания не вполне благожелательных фолловеров. К слову, звезда сцены сразу оговорилась, что не призывает жертвовать последним тех, кто и сам находится в тяжелой финансовой ситуации. Пост она сопроводила соответствующими ссылками для возможности проверки информации и перевода денег.

Стоит отметить, несмотря на деликатность обращения, среди фолловеров все же нашлись недовольные постом знаменитости. “Обратитесь лучше к Правительству и чиновникам! Мы сами голодаем”, – с укором отреагировала одна из подписчиц. Однако абсолютное большинство поклонников приняли призыв любимицы очень близко к сердцу, заявив о желании непременно оказать любую, в том числе финансовую, помощь. “Ты лучшая, ты высшая, ты гордость, ты дочь своего отца”, – эмоционально резюмировала посетительница аккаунта. За полтора десятка часов публикацию Алсу просмотрели почти 150 тысяч человек.



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