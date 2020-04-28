 

В США зафиксировано более 1 млн случаев коронавируса

28.04.2020, 20:53, Новости дня

На американской территории зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, пишет The Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников.

Издание отмечает, что в США зафиксировано около одной трети от всех зарегистрированных в мире случаев заражения, передает ТАСС.

При этом в стране от заболевания, вызываемого коронавирусом, умерли более 57 тыс. человек. Однако, как информирует газета, эксперты считают эти цифры заниженными.

За последние сутки в США зарегистрировано более 22 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что на 5 тыс. меньше, чем днем ранее; при этом более 1,3 тыс. человек умерли.



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