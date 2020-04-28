Психолог советует безопасные выходы из карантина

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28.04.2020, 20:53, Разное

Психолог Татьяна Сиренко рассказала, с чем придется столкнуться людям в посткарантинный период. Эксперт также дала рекомендации для безопасного выхода из карантина.
Прежде всего, специалист утверждает, что людям нужно научиться принимать ситуацию, которую они не в силах изменить. Проблема не относится к разряду легких, поэтому часть населения будет испытывать чувство беспомощности. Чтобы предотвратить подобное состояние, необходимо из круга возникающих вопросов выделить те, на которые можно дать для себя ответ. Безопасность каждого человека и членов его семьи во многом зависит от того, насколько ответственно они подойдут к выполнению правил карантина, установленных в данной стране. Кроме того, люди способны адаптировать к существующей ситуации распорядок дня в собственном доме.

Психолог напомнила о заявлении спецпредставителя гендиректора ВОЗ Дэвида Набарро о том, что пандемия коронавируса будет продолжаться в ближайшем будущем. Поэтому Сиренко советует научиться с этим жить «здесь и сейчас», решая возникающие жизненные проблемы по мере их поступления. Вполне вероятно, выход из карантина для определенной части людей с устойчивой психикой пройдет безболезненно. Однако нужно готовится к возможному возникновению у некоторых депрессии, а также чувства страха за свое здоровье.

Эксперт советует помнить, выход из карантина будет постепенным. Поэтому следует придерживаться четких инструкций и правил поведения, принятых в данном социуме. Для поддержки здорового эмоционального состояния психолог советует выработать для себя четкие правила и следовать им. Если для человека после карантина привычка прикосновения к чужой руке остается пугающей, можно заменить приветствие кивком головы. Для нормального взаимодействия в офисе возможно не только соблюдение правил личной гигиены, но и принятие новых правил дистанцирования, пишет ukranews.



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