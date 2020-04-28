 

Трамп раскритиковал демократов за нежелание возвращаться к работе

28.04.2020, 20:48, Новости дня

Конгрессмены-демократы не хотят работать и наслаждаются каникулами, когда в стране необходимо утверждать новые меры помощи пострадавшим в результате пандемии, сообщил президент США Дональд Трамп.

Палата представителей конгресса США, где большинство у демократов, отказалась от плана вернуться к заседаниям 4 мая на фоне коронавируса. Конгрессмены сослались на действующее в Вашингтоне распоряжение «оставаться дома». Ожидалось, что палата представителей на предстоящих заседаниях обсудит новый пакет поддержки экономики, информирует РИА «Новости».

«Демократы не хотят возвращаться. Думаю, им следовало бы, но они не хотят. Они наслаждаются своими каникулами, а им не следовало бы. Но они это делают. Думаю, вы видели [спикера палаты представителей] Нэнси Пелоси, которая ела мороженое в вечернем телеэфире. Они хорошо проводят время», – сообщил Трамп.

Ранее в апреле Пелоси в одном из популярных вечерних шоу показала большие запасы мороженого в своем домашнем холодильнике и съела одно в прямом эфире.

Ранее Конгресс США выделил 500 млрд долларов на преодоление последствий пандемии.



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