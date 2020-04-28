 

В Подмосковье продлили ограничительные меры

28.04.2020, 20:48, Новости дня

Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса продлятся в Московской области до 11 мая включительно, следует из постановления губернатора Подмосковья.

«С 26 марта 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно) обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет. Запретить по 11 мая 2020 года (включительно) проведение на территории Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий», – передает ТАСС текст постановления.

Отмечается, что с 28 марта по 11 мая также приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общественного питания. Исключение составляет обслуживание на вынос и доставка заказов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также подписал указ о продлении в столице режима самоизоляции до 11 мая.



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