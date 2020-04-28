 

В Минздраве заявили об опасности коронавируса для мозга

28.04.2020, 20:35, Разное

Представители Министерства здравоохранения России заявили, что коронавирус COVID-19 может представлять угрозу для нервной системы человека. Специалисты считают, что он может повредить мозг, сообщает Vse42.ru.

По мнению экспертов, потеря обоняния, которая наблюдается на первых стадиях заболевания, может быть связана не с отеком в носоглотке, а с воздействием инфекции на мозг. Однако в ведомстве отметили, что пагубное воздействие вируса на человеческий организм требует дальнейшего изучения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 28 Апр 2020 в 1:15 PDT



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Samsung Electronics улучшит обслуживание портативной техники в РФ на фоне коронавируса

10.04 / От Адольфа до Мира: Полунин и Ильиных рассказали Урганту о сыне и жизни в изоляции

31.03 / Зачем Гоген Солнцев скрыл свой настоящий возраст

30.03 / Мнение: Почему Путин обьявил в стране выходной до 5 апреля?

25.04 / «У любви нет возраста»: Мадонна поздравила молодого бойфренда с днем рождения

05.04 / Релиз карточной игры Legends of Runeterra состоится 30 апреля

22.04 / Мнение: О дорогостоящих ошибках Владимира Путина в борьбе с CoVID

21.04 / Скандалы: Удачная сделка Андрея Костина

18.05 / БАД для суставов оказалась полезной для сосудов и сердца

24.03 / Мнение: История об одной переписке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска