 

Кто чаще болеет коронавирусом: мужчины или женщины

28.04.2020, 20:35, Разное

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил, что жертвами коронавируса COVID-19 чаще становятся мужчины, чем женщин. Среди зараженных доля представителей сильного пола составляет 60%, а представительниц прекрасного пола – 40%, сообщают “Невские Новости”.

Авдеев обратил внимание, что половая принадлежность не влияет на тяжесть заболевания. Однако среди тяжелобольных гораздо больше курильщиков, чем ведущих здоровый образ жизни людей.
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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 28 Апр 2020 в 1:15 PDT



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