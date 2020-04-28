Honor представил в РФ недорогие наушники с шумоподавлением

28.04.2020, 20:31, Новости дня

Компания Honor анонсировала выход на российском рынке новых беспроводных наушников под названием Honor Magic Earbuds.

Преимуществом девайса является активная система шумоизоляции, за счет чего качество звучания существенно превосходит предшественника. Кроме того, встроенный микрофон способен максимально подавлять шумы, а потому качество звука на обратной стороне динамика значительно увеличивается. Кроме того, при разговоре с собеседником одновременно применяются три микрофона.

В числе достоинств модели значится усиленная батарея, позволяющая проработать до 3,5 часов, а при помощи фирменного кейса наушники проработают еще 13 часов. Уже с 30 апреля новинка появится в продаже по цене от 9 тысяч рублей.