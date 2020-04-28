Новые смарт-часы Realme показали лицо
28.04.2020, 20:31, Новости дня
Китайская компания Realme в скором времени презентует новые умные часы, которые продемонстрировали на снимках в Сети.
В частности, данный гаджет получит привлекательный квадратный дисплей с диагональю 1,4 дюйма. Кроме того, устройство обладает 1,4-дюймовым дисплеем с высоким разрешением. Разработчики указали, что модель получила сенсорное управление с улучшенным устройством. Устройство получило беспроводной адаптер Bluetooth 5.0. Также новинка обладает датчиком определения частоты сердечных сокращений и уровнем насыщения кислорода в крови.
С боковой стороны установлена физическая кнопка для осуществления некоторых функций. Аппарат обладает защитной от попадания влаги и пыли. Кроме того, устройство будет рассекречено в текущем квартале.
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