Инсайдер раскрыл особенности нового смартфона Galaxy Fold 2

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28.04.2020, 20:31, Новости дня

В Сети рассекретили некоторые характеристики нового смартфона Galaxy Fold 2, который сможет привлечь широкую аудиторию пользователей.

Вместе с тем первый показ складного смартфона Galaxy Fold состоялся в минувшем году. Преимуществом устройства является гибкий дисплей, который в раскрытом виде имеет 7,3 дюйма. Как и предшественник, новая версия смартфона имеет вид раскладушки. В раскрытом виде новая версия гаджета имеет диагональ дисплея 7,7 дюйма.

Также следует выделить улучшенную камеру, которая имеет главный датчик 64 мегапикселя, тогда как у предшественника этот модуль выдавал лишь 16 мегапикселей. В свою очередь, еще одним достоинством камеры значится оптическая стабилизация, а также защита снимков при совершенной тряске и быстром перемещении в момент фотографирования.



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