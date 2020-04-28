 

Новый мини-ПК Chuwi LarkBox оценен в 200 долларов

28.04.2020, 20:30, Новости дня

Китайская компания Chuwi официально представила новый портативный компьютер под названием LarkBox.

Стоимость компактного ПК составляет 199 долларов. Вместе с тем, несмотря на доступный ценник, новинка получила поддержку разрешения 4К. Устройство функционирует на базе процессора Intel Celeron N4100 со встроенным видеоадаптером UHD Graphics 600. Также известно, что размер оперативной памяти достигает 6 гигабайт, а постоянной памяти 128 гигабайт.

Кроме того, новинка поддерживает установку твердотельного диска до 256 гигабайт. Устройство имеет активную систему охлаждения, а также ряд других продвинутых опций. Эксперты прогнозируют, что выпущенный миниатюрный ПК сможет оказаться достаточно востребованным из-за быстродействия и доступного ценника.



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