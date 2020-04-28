“Почти не изменилась”: Ксению Бородину сравнили на детских фото и сейчас

28.04.2020, 20:30, Разное

Популярная ведущая Ксения Бородина разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram серию редких архивных фото, давность которых составляет не одно десятилетие. На снимках изображены как сама знаменитость, так и её родные люди.

На фотографиях ведущая позирует еще совсем девочкой. Все снимки отображают улыбку и радостное настроение будущей телезнаменитости. Примечательно, что на некоторых из них компанию звезде составляет еще одна девочка, изображение которой Бородина сопроводила хештегом @Kseniyawild. Кем она приходится ей, хозяйка аккаунта не пояснила.



Нашлось место в фотоколлаже и родным телеведущей. В частности, на одном из снимков изображена её мать в молодости, а на другом – родная тётя.



По мнению некоторых подписчиков, на архивных семейных фотографиях просматривается явное сходство Ксении Бородиной со своей матерью. Что же до самой “виновницы” фотосессии, то посетители микроблога отметили, во многих чертах годы мало изменили её внешность.