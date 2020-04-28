“Все работали, но денег не было”: Артисты-пенсионеры вспомнили 90-е и поделились мнением о коронавирусе

28.04.2020, 20:30, Разное

В настоящее время пандемия коронавируса поставила многих представителей шоу-бизнеса в непростое финансовое положение, связанное с отменой гастролей и телесъемок. Популярные знаменитости прежнего поколения поделились своим мнением о кризисной ситуации, сравнив её с непростыми временами в 90-х.

В частности, с журналистами авторитетного интернет-издания побеседовали популярные актеры Александр Панкратов-Черный, Федор Добронравов, Станислав Садальский, а также кинопродюсер Марк Рудинштейн. По большому счету, все упомянутые знаменитости сошлись во мнении, что немалое значение в период пандемии играет то, насколько человек искусства смог позаботиться о своем финансовом благосостоянии в период своего успеха, ведь в настоящее время все телепроекты и киносъемки заморожены, и дохода как такового нет. При этом артисты отмечают: “ругать” и “обижаться” на коронавирус глупо и бесполезно, ведь, по сути, распространение заболевания является несчастным случаем, который приходится просто принять. С другой стороны, как полагают звезды, это время нужно воспринимать как возможность переосмыслить и оценить многие “вечные” истины.

Интересным стало сравнение сегодняшней ситуации с временами, на которые припал особый успех упомянутых звезд шоу-бизнеса – последнее десятилетие прошлого века. “В 90-е годы все работали, но денег не было”, – так иронично оценил тот период Федор Добронравов. Однако, несмотря на материальные трудности в постсоветский период, мэтры отечественного кино отметили, в то время происходило небывалое оживление в сфере искусства – фестивали, киносъемки, концерты и много подобных мероприятий. Главным же запомнившимся ощущением 90-х они назвали чувство свободы, которое наполняло сердца людей.

Завершая свои откровения, все давшие интервью изданию Teleprogramma.pro звезды подчеркнули: мировоззрение граждан по окончании пандемии изменится, а общение между ними, вероятно, приобретет несколько новый формат. Это будет обусловлено естественным чувством самосохранения людей, еще не отошедших от угрожавшей их здоровью опасности. Однако в одном актеры выразили твердую уверенность: творчество всегда будет оставаться одним из важных звеньев, определяющих вкус человека к жизни. “Искусство – вечно!” – таким слоганом сопроводил свои оценки происходящего Александр Панкратов-Чёрный.