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28.04.2020, 20:30, Новости дня

В Карелии продлили время продажи алкоголя, теперь спиртные напитки можно будет купить с 10.00 до 19.00, соответствующее распоряжение подписал глава региона Артур Парфенчиков.

Ранее алкоголь можно было продавать до 16.00, а теперь время продажи продлили до 19.00 часов, передает РИА «Новости» написанное в документе.

Отметим, Парфенчиков новым распоряжением также разрешил ездить на такси одновременно по 4 человека, если это члены одной семьи.

Кроме того, согласно документу, в Калевальском, Муезерском, Суоярвском, Пудожском и Беломорском районах республики разрешается работа бань и саун.

Напомним, с 22 апреля въезд из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей осуществляется через КПП.

Особый режим передвижения из-за коронавируса ввели 39 российских регионов.



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