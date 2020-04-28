В Севастополе коронавирус выявили у 36 строителей

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28.04.2020, 20:30, Новости дня

Новую коронавирусную инфекции выявили у 36 строителей на одной из строек в Севастополе, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

«Буквально сегодня пришла информация – на одной из наших строительных площадок появился у нас небольшой очаг – 36 человек инфицированных – это практически столько, сколько у нас появилось за два месяца за весь предыдущий период. (У них) легкое бессимптомное проявление, все строители госпитализированы, очаг обсервирован», – передает РИА «Новости» слова Развожаева на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

Уточним, глава города рассказал о стройке на аэродроме «Бельбек». По его словам, ранее там был выявлен один строитель с коронавирусом, а что стройка была изолирована – все заболевшие помещены в две больницы.

Напомним, первый заболевший коронавирусом в Севастополе сохранил только 30% легких.

За минувшие сутки в РФ подтверждено 6 тыс. 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Тем временем жертвами коронавируса в мире стали более 198 тыс. человек, общее число вирус-положительных – 2 млн 878 тыс. 196 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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