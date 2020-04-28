Президент Украины подписал закон о купле-продаже сельскохозяйственной земли

28.04.2020, 20:30, Новости дня

КИЕВ – Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который с 1 июля 2021 года позволит гражданам иметь право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения. Законом определяется площадь купли-продажи земли – до ста гектаров.

Пресс-служба президента Украины сообщает, что закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» № 552-IX, был принят Верховной Радой 31 марта 2020 года.

Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Закон, который подписал президент Украины, «позволит обеспечить реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины».

«Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев», – отметил Владимир Зеленский.

В частности, законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины.

С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли. Запрещена также продажа государственных и коммунальных земель. Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.

В сообщении на сайте президента Владимира Зеленского подчеркивается, что «закон обеспечит полноценную реализацию права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения для граждан Украины, он будет способствовать значительному расширению инвестиционных возможностей в аграрном секторе».

«Батькивщина» намерена обжаловать закон

Лидер Всеукраинского политического объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко называет данный закон «скандальным» и считает, что это нормативный акт «о распродаже украинской земли».

«Борьба продолжается. Мы в кратчайшие сроки обжалуем это преступное решение в Конституционном суде. Справедливость будет восстановлена! Земля будет возвращена украинцам!» – отметила на своей странице в Фейсбуке Юлия Тимошенко.

Политическая партия «Батькивщина» в 450-ти местной, однопалатной Верховной Раде представлена 24 народными депутатами, отмечается на сайте украинского парламента. Законодательные решения принимаются большинством голосов – 226 народными депутатами.