В Сети появился первый постер версия флагманского Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

28.04.2020, 20:30, Разное

По словам авторитетного зарубежного инсайдера Ice Universe, у него есть связи в отделе разработок корпорации Samsung. Накануне он опубликовал постер новой версии девайса Galaxy S20 Ultra 5G, дебют которого состоится в ближайшее время.

Поначалу, смартфон, получивший белую расцветку, будет доступен только на китайском рынке. Несмотря на то, что в компании еще рассматривают вопрос о целесообразности выпуска данной модели, реализации также могут стартовать и на других мировых рынках.

Стоит напомнить, что первая подробная информация о девайсе Samsung Galaxy S20 Ultra 5G появилась несколько дней назад. Точные характеристики телефона пока тоже не известны.