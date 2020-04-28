 

Трамп подпишет указ об ответственности работодателей во время пандемии

28.04.2020, 20:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник подпишет указ, связанный с юридической ответственностью работодателей в ситуации с коронавирусом.

Отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете в ходе встречи с губернатором Флориды Роном Десантисом, президент рассказал, что указ связан с поставками мясных продуктов и что его администрация сотрудничает с производителем птицы Tyson Foods.

Представители администрации и некоторые республиканцы в Конгрессе отмечали, что открывающимся после карантина компаниям нужна защита от возможных исков со стороны сотрудников, если те заболеют.

По их мнению, для открытия экономики необходимо, чтобы бизнес был уверен в защите от подобных ситуаций.

Во вторник, в ходе телеконференции, посвященной преимущественно положению иммигрантов, работающих в сфере здравоохранения, лидеру сенатских демократов Чаку Шумеру был задан вопрос о попытках лидера сенатского большинства Митча Макконнелла гарантировать бизнесу защиту от исков.

«Он утверждает, что, если работодатель велит сотруднику работать рядом с больным человеком без маски, то на него не смогут подать в суд? Это нелепо», – сказал Шумер.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / В России второй день проходят виртуальные митинги на Яндекс-картах

26.04 / Джонсон вернулся в официальную резиденцию на Даунинг-стрит

12.04 / “Мрачный день”. В Великобритании число погибших от коронавируса превысило 10 тыс. человек

16.04 / Кремль призвал мэрию Москвы сделать выводы по вводу пропусков

19.04 / В ГСЧС объяснили, почему не удается быстро потушить пожары в Житомирской области

05.04 / Врач предостерег пожилых людей на карантине от неподвижности и переедания

14.04 / Украинский футболист Алиев признался, что выступал за “Локомотив” закодированным

16.04 / Топ-10 самых дорогих автопроизводителей в мире

31.03 / Песков заявил об очень конструктивной беседе Путина и Трампа по коронавирусу

31.03 / Ярославский “Локомотив” не будет продлевать контракты сразу с двумя возрастными игроками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска