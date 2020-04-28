Трамп подпишет указ об ответственности работодателей во время пандемии

28.04.2020, 20:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник подпишет указ, связанный с юридической ответственностью работодателей в ситуации с коронавирусом.

Отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете в ходе встречи с губернатором Флориды Роном Десантисом, президент рассказал, что указ связан с поставками мясных продуктов и что его администрация сотрудничает с производителем птицы Tyson Foods.

Представители администрации и некоторые республиканцы в Конгрессе отмечали, что открывающимся после карантина компаниям нужна защита от возможных исков со стороны сотрудников, если те заболеют.

По их мнению, для открытия экономики необходимо, чтобы бизнес был уверен в защите от подобных ситуаций.

Во вторник, в ходе телеконференции, посвященной преимущественно положению иммигрантов, работающих в сфере здравоохранения, лидеру сенатских демократов Чаку Шумеру был задан вопрос о попытках лидера сенатского большинства Митча Макконнелла гарантировать бизнесу защиту от исков.

«Он утверждает, что, если работодатель велит сотруднику работать рядом с больным человеком без маски, то на него не смогут подать в суд? Это нелепо», – сказал Шумер.