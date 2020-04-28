Мнение: Банковские воры работают – звонят и звонят – как же хочется им руки и ноги поломать

28.04.2020, 20:25, Разное

Как же мошенники активизировались. Раньше я их не видел и не слышал. Теперь по два раза в неделю – “Мы переводим деньги с вашего счета”. Причем, то Альфа-банк, то Сбербанк. Больше у меня счетов в банках нынче нет. Сегодня звонит очередной вор на доверии:

– Добрый день, я сотрудник Сбербанка, мне нужно подтверждение операции. Вы ведь переводите деньги Сахно Василию Григорьевичу в ВТБ-банк? Если нет, то я отправил вам код для отмены…

Тут я перебиваю этого типа:

– Слушай, грязь из под ногтей, сявка поднарная, я твой номер уже записал. Звоню в Сбербанк, там сообщу Службе безопасности. Пойди лучше сам в полицию – и сдайся. У тебя все равно жизни не будет. Сгоришь, паскуда мелкая, потому что душа твоя – мрак, ад и потемки. И сожрет тебя изнутри твой собственный ад.

Он трубку первым кинул, такой у меня был злой голос.

А в Сбербанке, когда я позвонил, оказалось, что настолько уже всех достали мошенники, что теперь предлагают форму по мошенничеству самим клиентам заполнять. Но они все же службе безопасности номер скинули.

Как бы их ловить лично и сдавать операм?! Мне медаль не нужна. Но вот приманить бы их – отлупить хорошенько, сломать руки, ноги, отправить в тюремную больничку, где они подхватят заразу – не коронавирус, так туберкулез, – я бы с удовольствием их бил.

Мне воров не жалко. Я пальцы карманникам ломал однажды на Митинском рынке. И бандитов пришлось попинать, когда мне пытались карманы в 90-е на железнодорожной платформе Люблино вывернуть. У меня даже трофеи появились после того нападения – зажигалка Зиппо и свинцовая накладка-кастет. Накладку отнял, зажигалку уронили, когда с платформы падали на пути. Поезд не ехал в этот момент, увы, 40 минут было до электрички, а то бы их еще и поездом переехало. Я криминальные элементы, вот эту шелупонь АУЕшную, стрелял бы в затылок по суду-тройке, как завещали нам наши красные боевые комиссары-предки – прошедшие и Гражданскую, и Великую Отечественную, и, чего уж греха таить, воспитавший меня дед – и в лагере побывал. Но оттуда вышел тоже Человеком. Я – интеллигентный, эрудированный, спокойный и уравновешенный всегда, но, когда сталкиваюсь с такой породой людей (которые и не люди вовсе), зверею. Натурально – нет меня, разорвал бы на куски. Вот в старости, боюсь, сил не будет хватать, а опять начнутся 90-е (не дай Бог), так я трость куплю – лупить их по головам.

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