Врач: Несоблюдение самоизоляции на майские праздники может вызвать вспышку коронавируса

28.04.2020, 20:16, Новости дня

Выход из сложной эпидемиологической ситуации должен быть плавным, поэтому меры предосторожности пока обязаны соблюдать все, в первую очередь, молодежь. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД микробиолог Виталий Зверев. Так он прокомментировал решение властей о подготовке к постепенной отмене ограничений. По его мнению, людям в предстоящие праздники нужно оставаться на самоизоляции.

«В предстоящие майские праздники надо пресекать любые массовые гулянья, сохранять социальную дистанцию по-прежнему очень важно. Особенно это касается нашей молодежи. Крайне важно понимать, что угроза теперь смещается в регионы. Как известно, туда COVID-19 приходит с опозданием по сравнению с Москвой, и именно там могут вспыхнуть новые очаги заражения. Поэтому и чиновникам, и обычным гражданам нужно действовать взвешенно», – сообщил Виталий Зверев, доктор биологических наук, советский и российский микробиолог, специалист в области молекулярной биологии и патогенных микроорганизмов.

«К сожалению, такая опасность есть – что после майских праздников случится новая вспышка. Как показывает статистика, люди пожилого возраста более серьезно относятся к этой угрозе, чем молодежь. Молодые люди далеко не всегда понимают, что сами они перенесут эту болезнь так, что даже не заметят, но при этом они станут источником заражения для множества других людей», – посетовал Зверев.

«При гриппе один человек обычно может заразить двух-трех других. А в случае с коронавирусом один человек – причем, внешне практически здоровый, – в течение двух недель может заразить десяток людей. В этом главная опасность вируса. Надо как-то объяснить молодым людям: если они не прислушаются, то мы вернемся на месяц-два назад и все начнется сначала», – предупреждает врач.

Зверев призывает молодых людей не доводить до ситуации, когда может быть применен совсем жесткий метод, как в Китае, в Ухане, где жители многоквартирных домов больше месяца вообще не могли выходить на улицу. Еду и лекарства им при этом доставляли в подъезд. «Там горожане под страхом серьезного наказания вообще не могли покидать свои дома, даже в магазин сходить. Но не надо до этого доводить», – призвал врач.

«Режим самоизоляции – единственная мера, которая может помочь. Поэтому здесь сейчас очень важно, чтобы все прониклись этой идеей и еще набрались терпения. Похоже, мы действительно выходим на этот пик или уже вышли, и если выдержим еще неделю, то совсем хорошо не станет, но, во всяком случае, уже не будет прироста жертв. И вскоре эти же самые молодые люди, как и остальные россияне, смогут вернуться к привычному для себя образу жизни», – отметил микробиолог.

Сегодня главная опасность постепенно перемещается из Москвы в глубинку. «Регионы с задержкой вышли на меры ограничений. И если в Москве все стабилизируется, то в некоторых регионах ситуация – достаточно тревожная. Для них как раз особенно важно соблюдать режим самоизоляции, продержаться до его завершения. Надеюсь, регионы не подведут. Там же тоже есть специалисты, которые должны подсказать губернаторам, как и что делать. В общем, майских праздников, как я понимаю, ни у власти, ни у врачей не будет никаких. Им придется работать», – подытожил Зверев.

В ходе обращения к россиянам во вторник президент Владимир Путин сообщил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая. Глава государства призвал россиян в праздничные дни соблюдать простые меры безопасности: не ездить к друзьям, соседям, родственникам. По его словам, от соблюдения правил самоизоляции в эти дни зависит, как будет складываться эпидемиологическая ситуация в РФ в дальнейшем.

«Нам всем нельзя допустить срыва в борьбе с коронавирусом. Предстоящие майские дни здесь решающие. Именно для того, чтобы такого срыва не было, мы и продлеваем период нерабочих дней, ограничительные мероприятия в регионах до 11 мая включительно», – сказал президент.

«Прошу вас, уважаемые друзья, очень вас прошу проявить предельную ответственность и осторожность, воздержаться – как бы этого ни хотелось – от похода в гости, к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок», – обратился глава государства.

«Во-первых, это жизни, здоровье конкретных людей, и их немало. А, во-вторых, опасность дальнейшего, причем широкого распространения болезни не миновала. Она еще очень велика», – добавил Путин.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.