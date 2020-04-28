МИД обратился с призывом к сторонам конфликта в Ливии

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28.04.2020, 20:16, Новости дня

Продолжение братоубийственной войны чревато для Ливии и ее народа катастрофическими последствиями, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, призвав стороны конфликта к возобновлению диалога под эгидой ООН.

«Убеждены, что продолжение братоубийственной междоусобицы чревато для Ливии и ее многострадального народа катастрофическими последствиями. Призываем все стороны конфликта проявить ответственность за судьбу своей родины, немедленно прекратить боевые действия и возобновить диалог под эгидой ООН на всех трех треках урегулирования – военном, политическом и экономическом – в соответствии с решениями Международной берлинской конференции, закрепленными резолюцией 2510 СБ ООН», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Она отметила, что в телеобращении главы ливийского парламента Акилы Салеха «содержится ряд конструктивных предложений» по выводу Ливии из кризиса, в том числе предлагается создание единых органов власти с пропорциональной географической представленностью трех исторических регионов страны. Также предлагается разработать новую конституцию, провести президентские и парламентские выборы.

По мнению МИДа, эти идеи «могли бы лечь в основу политических дискуссий» для урегулирования конфликта.

«На фоне примирительной тональности выступления Салеха последние заявления командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара были выдержаны в жестком и бескомпромиссном ключе. В частности, он подтвердил намерение продолжить «до победного конца» начатую более года назад военную операцию и «освободить от террористов» Триполи и всю территорию Ливии, а также объявил о переходе власти в стране к военному командованию», – заметила Захарова.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на заявление Хафтара заявил, что нынешний кризис в процессе урегулирования в Ливии не является поводом для односторонних решений.

Хафтар ранее выступил с обращением, в котором назвал недействительным ливийское политическое соглашение и объявил себя главой государства. В Москве заявили, что удивлены его заявлениями.

Европейский союз также считает, что односторонние действия главнокомандующего ЛНА Хафтара не способствуют урегулированию ситуации.



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