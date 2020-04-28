Украинская оппозиция решила оспорить закон о земле в Конституционном суде

28.04.2020, 20:16, Новости дня

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) намерена оспорить подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон об обороте сельхозземель, его считают не отвечающим интересам народа, говорится в заявлении сопредседателя партии Юрия Бойко.

«Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал земельный приговор будущему страны. Несмотря на мнение подавляющего большинства граждан, несмотря на аргументы аграриев и обоснованную критику оппозиции, он поставил свою подпись под законом, открывающим не продажу, а распродажу украинской земли. Одним росчерком пера банкротство украинского фермерства, обезземеливание селян, подрыв продовольственной безопасности, всплеск коррупции и рейдерства из риска превратились в реальную угрозу», – приводятся слова Бойко на сайте ОПЗЖ.

Он отметил, что ради обещанных в долг нескольких миллиардов от МВФ власть «пустила с молотка» национальные богатства, национальную перспективу и национальный суверенитет.

ОПЗЖ намерена бороться против планов обезземеливания и разорения страны и людей. «Их намерения натолкнутся на жесткое и организованное сопротивление. Первым шагом, предпринятым оппозицией, будет обращение в Конституционный суд с представлением об отмене земельного закона, нарушающего конституцию и принятого с грубыми нарушениями процедуры. Мы уверены в своей победе и торжестве справедливости», – сообщил политик.

По мнению Бойко, правящая команда «находится под полным внешним контролем». «Она не способна проводить политику, которая отвечает интересам украинского народа, и бездумно выполняет заказ внешних кредиторов, которые видят Украину аграрно-сырьевым придатком», – отметил депутат.

Оппозиция собирается взять под контроль весь комплекс земельных проблем и конфликтов, чтобы защитить фермеров и собственников земельных наделов от «произвола и рейдерства коррумпированной власти и ушлых спекулянтов».

ОПЗЖ также намерена продолжить работу над разработкой и реализацией такого закона о земле, который «позволит провести честное и справедливое распаевание, защитит права украинских граждан и станет стимулом для экономического развития страны».

«Когда наш проект будет готов, мы обязательно обеспечим его обсуждение и гарантируем право украинских граждан решить земельный вопрос на общенациональном референдуме», – подытожил Бойко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске рынка земли с 1 июля 2021 года.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану.