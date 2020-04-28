Италия превысила рубеж в 200 тыс. инфицированных коронавирусом

28.04.2020, 20:15, Новости дня

Количество жителей Италии, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, 28 апреля превысило 200 тыс. Об этом со ссылкой на департамент гражданской защиты сообщило агентство ANSA.

За последние сутки выявлен 2091 новый случай, всего теперь насчитывается 201 505 инфицированных.

Скончалось 382 пациента (27 апреля было 333 летальных исхода). Всего в Италии от COVID-19 умерло 27 359 человек.

Страна занимает третье место в мире по числу заболевших и второе – по количеству летальных исходов.

Продолжает снижаться число так называемых активных случаев COVID-19: их 105 205, на 608 меньше, чем вчера.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 28 апреля коронавирусной инфекцией заразилось более 3,06 млн человек, из них более 212,3 тыс. умерли, почти 907 тыс. выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.