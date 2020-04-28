“Обвинения взяты из воздуха”. В Уханьском институте отвергли обвинения в создании коронавируса

28.04.2020, 20:15, Новости дня

Уханьский институт вирусологии отверг обвинения в создании коронавируса SARS-CoV-2, а также в том, что первый заболевший COVID-19 был сотрудником лаборатории института. Об этом в письменном интервью агентству Reuters заявил глава института, профессор Юань Чжимин.

Он подчеркнул, что эти обвинения не имеют под собой никаких оснований и “взяты из воздуха”. По словам профессора, Уханьский институт не обладает “ни намерениями, ни возможностями” для создания нового коронавируса. Кроме того, подчеркнул Чжимин, научное сообщество сходится во мнении, что SARS-CoV-2 возник естественным путем, а в его геноме нет свидетельств человеческого вмешательства.

По словам ученого, около 70% новых инфекций передаются человеку от животных. В связи с постоянным расширением человеческой деятельности и вторжением в дикую природу риск заражения новыми инфекциями возрастает, добавил Чжимин.

Профессор уточнил, что в лаборатории Уханьского института соблюдаются строгие меры безопасности, а потому вероятность распространения коронавируса через сотрудника лаборатории исключена.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в китайском Ухане в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

16 апреля телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы, сообщил, что “нулевым пациентом” стал сотрудник уханьской вирусологической лаборатории.

Документы, с которыми ознакомились собеседники Fox News, подробно описывают, как врачи в лаборатории пытались сдержать распространение вируса на ранних этапах. При этом источники телеканала заявляют, что на уханьском рынке животных и морепродуктов “Хуанань”, который называли возможным источником вируса, никогда не продавали летучих мышей, и предполагают, что китайские власти специально выдумали эту версию, чтобы отвести подозрение от лаборатории.

Президент США Дональд Трамп говорил, что Штаты “изучат эту ужасную ситуацию”, и пригрозил Пекину “серьезными последствиями”.

В МИД Китая заявляли, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.

К 28 апреля, по информации американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3 млн человек, более 212 тыс. из них скончались, 906 тыс. выздоровели. США являются самой пострадавшей от коронавируса страной – там зафиксировано наибольшее количество инфицированных и погибших (более 869 тыс. и 49,9 тыс. соответственно).