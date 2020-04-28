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28.04.2020, 20:15, Новости дня

Количество инфицированных коронавирусом в США превысило 1 млн человек. Об этом свидетельствуют данные агентства Reuters.

На момент публикации новости общее число подтвержденных случаев заражения в Соединенных Штатах достигло 1 000 904, из которых – 56 626 с летальным исходом. Таким образом, на США приходится треть всех зарегистрированных в мире случаев, а также более четверти смертей, связанных с COVID-19.

Самые пострадавшие от эпидемии штаты – Нью-Йорк (297 тыс. заболевших, 22,5 тыс. умерших) и Нью-Джерси (111 тыс. заболевших, 6,1 тыс. умерших). 56 тыс. человек инфицировались в Массачусетсе (3 тыс. умерших), по 45 тыс. – в Иллинойсе и Калифорнии (1,9 тыс. и 1,7 тыс. погибших соответственно), 43 тыс. – в Пенсильвании (2 тыс. умерших).

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, от инфекции в США уже вылечились более 112 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в китайском Ухане в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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