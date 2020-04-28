Путин: мы боремся с врагом, но достойно отметим День Победы

28.04.2020, 20:11, Новости дня

Всей страной, вместе, предложил встретить, соблюдая требования безопасности режима самоизоляции, президент РФ Владимир Путин священный праздник — День Победы. В честь 9 Мая, отдавая честь героям, пройдет авиационный парад, в котором в боевом строю пройдут самолеты и вертолеты, а вечером будут традиционные праздничные салюты в городах.

"Все, что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится, — пообещал на видеосовещании по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в российских регионах, которое транслировал телеканал "Россия 24", Владимир Путин. — Но тогда, когда это будет абсолютно безопасно".

Путин призвал достойно отметить юбилейную дату Победу. Но праздник состоится только после того, как РФ одержит еще одну победу – над невидимым врагом, которым стал для всего человечества коронавирус.

Тогда и пройдет и главный парад на Красной площади в Москве, и марш "Бессмертного полка".

Мир впервые после войны проходит через такие трудные испытания в ситуации с коронавирусом, отметил Путин. Президент отметил, что, конечно, с военными их сравнить нельзя.

"И слава Богу! – продолжил Путин. — .. Но надо четко понимать: мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом. И его опасность для жизни, здоровья и благополучия людей преуменьшать тоже нельзя".

Владимир Путин подчеркнул, что основной удар на передовой борьбы с коронавирусом держат медработники, которые ежедневно рискуют своей жизнью, спасая других, делают все возможное, чтобы его остановить.

Глава государства пояснил, что врачи призывают всех нас к осторожности, к выполнению требований самоизоляции.

"И их слово имеет особый вес для осознания крайне необходимости этих ограничений, которые введены", — подчеркнул президент.

Глава государства продлил режим нерабочих дней до 11 мая. От того, как будет развиваться ситуация в майские две недели, будет зависеть, как РФ выйдет на восстановление экономики после частичной приостановки ряда предприятий.