 

Услуги экс-наставника “Спартака” Карреры предлагали московскому “Динамо”

28.04.2020, 20:11, Новости дня

Бывший главный тренер московского "Спартака", ныне наставник греческого АЕКа Массимо Каррера мог поработать в столичном "Динамо", об этом сообщил бывший спортивный директор "бело-голубых" Роман Орещук.

"Карреру? Да, предлагали. Несколько раз, – приводит слова Орещука "Чемпионат.com". – У руководства даже встречи с его агентом были. "Пожалуйста, берите!".

Итальянец возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством "красно-белые" провели 87 матчей – 48 побед, 18 ничьих и 21 поражение. Массимо привел москвичей к первому с 2001 года титулу чемпиона России.

После увольнения из "Спартака", 56-летний специалист находился без работы почти 14 месяцев, а в начале декабря 2019 года возглавил АЕК.



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