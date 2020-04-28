Противоэпидемические ограничения на Дону будут отменять поэтапно

28.04.2020, 20:11, Новости дня

Противоэпидемические ограничения на Дону будут отменять поэтапно. План, в соответствии с которым планируется работать, сегодня предложили донские власти. Он был озвучен на совещании, которое провел первый зампред правительства РФ Андрея Белоусов с главами субъектов страны.

Как уточняет ГТРК "Дон-ТР", план мероприятий включает четыре этапа. Начало его реализации полностью зависит от того, как будет меняться эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в регионе. По данным оперштаба, сейчас обстановка стабильно напряженная. Поэтому на данном этапе самое главное — это контролировать соблюдение карантинных требований, а также поддерживать местных бизнесменов и предприятия.

Представители регионального бизнеса получают всю возможную поддержку, в том числе льготы и субсидии. В общей сложности на эти цели выделено более 10 млрд рублей. Среди отраслей, включенных в число субсидируемых, — строительный сектор, пригородные железнодорожные и авиаперевозки. Особое внимание — агропромышленному комплексу, отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По последним данным, диагноз COVID-19 за минувшие сутки подтвержден у 64 человек. Всего на Дону — 778 заболевших коронавирусом.

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ГТРК "Дон-ТР"