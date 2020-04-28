Мнение: Нефтяной Пёрл-Харбор, конец сланцевой революции и плавающая Тесла

28.04.2020, 20:10, Разное

1. Американские СМИ пишут, что США ожидает «нефтяной Пёрл-Харбор». Только на этот раз Америке угрожает не японская авиация, разгромившая базу США на Гавайях в 1941 году, а мирный флот из танкеров с дешёвой саудовской нефтью. Об этой необычной ситуации пишет Иван Данилов:

https://ria.ru/20200424/1570480767.html

Основная опасность от этих 40 танкеров, везущих объем черного золота, который США в периоды нормальной экономической активности в среднем импортируют за семь месяцев (!), заключается в том, что эту нефть нужно будет где-то хранить, поскольку ее никто потреблять не будет. В условиях коронавируса и карантинных мер деятельность нефтеперабатывающих заводов сильно сокращена, но, работая даже на полную мощность, они не смогли бы переварить семимесячную “дозу” нефти, которая обрушится на американское побережье в ближайшие дни.

Это означает, что мощности для хранения нефти в США, которые и так уже в режиме “почти под завязку”, окажутся или заполненными, или буквально на грани, что, в свою очередь, приведет к тому, что продукцию сланцевых компаний будет попросту негде хранить. Следовательно, “по техническим причинам” добычу придется сворачивать — независимо от необходимых расходов и финансовых последствий. Если условный урожай фермер, оставшийся без возможности сбыта или хранения, может оставить в поле гнить, то скважину нужно именно останавливать — нефть нельзя вылить на почву или в карьер. <…>

Сами танкеры были зафрахтованы, загружены и отправлены в США еще до завершения переговоров в рамках сделки ОПЕК+ и фиксации планов по сокращению добычи. По большому счету, танкерная флотилия напоминает очень медленную торпеду, которая запущена в уже и так тонущий корабль американской “сланцевой революции”. По расчетам журналистов, волна этой нефти накроет США как раз в течение мая. И именно из-за надежды успеть хоть как-то ее остановить руководители, акционеры и кредиторы компаний, которым предстоит закрывать скважины, объявлять дефолты и прощаться с мечтами о доминировании на мировом рынке, пытаются докричаться через СМИ и лоббистские структуры до Белого дома.

Про цены на нефть, кстати, мы с Кримсоном говорили ещё и в воскресном выпуске на «Спонсоре»:

https://sponsr.ru/greenpig

Ещё мы обсуждали назначение Китая на должность главного врага США, мозговые проблемы американской геронтократии и причины, по которым налог на обмен валюты в России, скорее всего, не введут.

2. Что касается «конца сланцевой революции» и ожидаемого массового банкротства нефтяных компаний в США, то американские аналитики пишут об этом напрямую:

https://lenta.ru/news/2020/04/23/oil_reservers/

Историческое падение цен на нефть, вынуждающее американские компании прекращать бурение новых скважин и закрывать старые, может привести к падению нефтедобычи в США на 20 процентов и оставить тысячи сотрудников отрасли без работы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные исследовательской компании IHS Markit.

Американская сланцевая отрасль столкнулась с кризисом. В ближайшее время сокращение добычи может составить примерно 1,75 миллиона баррелей в сутки. Операторы закрывают скважины, выводят из эксплуатации каждую третью буровую установку, увольняют около 51 тысячи рабочих, снижают зарплату и объявляют себя банкротами, и это происходит всего через шесть недель после начала падения котировок. Пандемия коронавируса обвалила спрос на сырье, а до полного заполнения хранилищ остается всего несколько недель. Все эти факторы вынуждают американские компании сокращать добычу.

Агентство характеризует нынешний кризис как стремительный и жестокий конец сланцевой революции в США, невзирая на еще недавние заявления Дональда Трампа об «американском энергетическом доминировании». Долги в энергетическом секторе США подскочили до 190 миллиардов долларов, увеличившись более чем на 11 миллиардов долларов менее чем за неделю. Нефтяные компании заняли первые пять мест в десятке самых закредитованных проблемных компаний по состоянию на 21 апреля. Аналитики Evercore ISI прогнозируют, что к концу июня американские компании могут убрать около 5 миллионов баррелей в день, или около 40 процентов среднесуточной добычи.

3. Илон Маск придумывает всё более странные способы привлечь покупателей для своих электромобилей. Недавно он написал в Твиттере, что новый электрический пикап Tesla Cybertruck сможет держаться на плаву (некоторое время, пока не утонет):

https://twitter.com/elonmusk/status/1252098355062173696

Плавающий электромобиль вызывает закономерные сомнения в плане безопасности: мы все знаем, что будет, если уронить фен в ванную. Возможно, Илон Маск просто пытается напомнить о себе. В условиях эпидемии и грядущих президентских выборов он теряет внимание СМИ, а кризис может привести к падению спроса на неоправданно дорогие по сравнению с другими автомобилями Теслы.