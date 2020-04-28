 

В OmniVision назвали OV64B первым в мире датчиком изображения на 64 Мп для ультратонких смартфонов

28.04.2020, 20:09, Разное

Эксперты компании OmniVision Technologies, специализирующейся, в том числе, на создании датчиков изображения, выпустила новую модель OV64B. Производители назвали разработку первой в мире с разрешением 64 Мп, оптическим форматом дюйма и пикселем в 0,7 мкм, предназначающейся для камер смартфонов премиум-класса с ультратонким корпусом.
Разработка поддерживает технологию формата HDR с тройной экспозицией. Для этого используется матрица стандартных цветовых фильтров и функция аппаратного восстановления полного изображения в 64 Мп. При плохой освещенности возможно использование биннинга путем объединения пикселей по группам в четыре единицы и на выходе получая изображение расширением 16 Мп. Сенсор обладает фазовой автофокусировкой (ML-PDAF 2х2). Датчик имеет размеры 1/1,7 дюйма. Граничный объем разрешения – 9248 6944.

В OV64B разработчики применили технологию PureCel Plus, благодаря которой удается достичь объемной компоновки. Это происходит за счет того, что кристаллы с фотоэлементами, буфер памяти и электроника управления расположены друг за другом. К тому же, это помогает экономить место на монтажной пленке. Также новый датчик обеспечивает съемку фотографий и видео в разрешении 4К со стабилизацией картинки в электронном формате, а также видеосъемку частотой 30 кадров в секунду в формате 8К. Кадровая частота увеличивается до показателя 240 к/с при 1080р и до 480 к/с при 720р.

В продаже OV64B появится в следующем месяце. Когда на рынок выйдут смартфоны с новыми датчиками от OmniVision Technologies, на данный момент не известно.

До этого разработчики OmniVision создали самую маленькую фотокамеру в мире с размером сенсора 0,575 мм на 0,575 мм, а ее модуль можно сравнить с песчинкой. Разрешение камеры составляет 200 на 200 пиксей с углом обзора в 120 градусов.



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