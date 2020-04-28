 

Духовник запретил Наталье Гвоздиковой посещать храм во время пандемии

28.04.2020, 20:09, Разное

Народная артистка РФ Наталья Гвоздикова в одном из последних интервью пояснила о своей жизни во время пандемии коронавируса. Справиться с трудностями во многом ей помогает дружеская поддержка отца Георгия из церкви Архангела Михаила на юго-западе Москвы.
Их духовное общение длится уже на протяжении многих лет. Раньше известную артистку интересовали вопросы личного плана, волновало, прежде всего, за что Бог послал в её жизнь так много испытаний, но сегодня главной темой их бесед является жизнь во время пандемии коронавирусной инфекции. В силу своего возраста 72-летняя Наталья Гвоздикова относится к наиболее уязвимой группе населения, поэтому наставник не советует ей бывать в людных местах. Службы в Вербное воскресение, а затем и в Светлое Христово Воскресение она не посещала, смотрела их по телевизору. Отец Георгий научил артистку правильно освящать куличи в домашних условиях с помощью святой воды, которая постоянно есть в её доме.

Гвоздиковой не хватает живого общения с коллегами и друзьями. В беседе с журналистами интернет-издания «СтарХит» она вспомнила, как часто раньше встречалась с Ларисой Лужиной «у себя» на кладбище для задушевных бесед рядом с теми, кто ушел от них навсегда.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Кристен Стюарт – 30 лет: самые яркие цитаты актрисы

11.04 / «Охотники за вирусами» из проекта Virom обнаружили источники новых пандемий

24.04 / Мнение: Проституция

13.04 / В ВОЗ заявили об опасности неправильного ношения медицинских масок

21.04 / Мнение: Зеленое почернеет

13.04 / В ВОЗ указали на неожиданную опасность масок из-за коронавируса

26.04 / В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

19.04 / Архивный снимок из вирусной лаборатории Уханя поразил интернет-пользователей

08.04 / Доктор Мясников оценил шансы на выздоровление Надежды Бабкиной

27.03 / В Магнитогорске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска