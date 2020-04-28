Духовник запретил Наталье Гвоздиковой посещать храм во время пандемии

28.04.2020, 20:09, Разное

Народная артистка РФ Наталья Гвоздикова в одном из последних интервью пояснила о своей жизни во время пандемии коронавируса. Справиться с трудностями во многом ей помогает дружеская поддержка отца Георгия из церкви Архангела Михаила на юго-западе Москвы.

Их духовное общение длится уже на протяжении многих лет. Раньше известную артистку интересовали вопросы личного плана, волновало, прежде всего, за что Бог послал в её жизнь так много испытаний, но сегодня главной темой их бесед является жизнь во время пандемии коронавирусной инфекции. В силу своего возраста 72-летняя Наталья Гвоздикова относится к наиболее уязвимой группе населения, поэтому наставник не советует ей бывать в людных местах. Службы в Вербное воскресение, а затем и в Светлое Христово Воскресение она не посещала, смотрела их по телевизору. Отец Георгий научил артистку правильно освящать куличи в домашних условиях с помощью святой воды, которая постоянно есть в её доме.

Гвоздиковой не хватает живого общения с коллегами и друзьями. В беседе с журналистами интернет-издания «СтарХит» она вспомнила, как часто раньше встречалась с Ларисой Лужиной «у себя» на кладбище для задушевных бесед рядом с теми, кто ушел от них навсегда.