Возможную отмену Игр в Токио назвали крахом олимпийского движения

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28.04.2020, 20:08, Новости дня

Отмена Олимпийских игр в Токио станет сильным ударом для олимпийского движения и лишит многих спортсменов необходимой мотивации, информирует глава Федерации гребного спорта РФ Алексей Свирин.

«Пока нет четкого понимания того, как эта ситуация будет выглядеть даже в ближайшее время. Если в этом году у нас не будет сезона, не будет ни одного всероссийского и международного соревнования, то непонятно, какие нужно будет находить слова и мотивационные инструменты, чтобы мотивировать взрослых и юных спортсменов продолжать заниматься спортом», – передает ТАСС слова Свирина.

По его мнению, возможная отмена Олимпийских игр станет крахом олимпизма в целом и олимпийского движения.

Свирин подчеркнул, что внутри федерации активно обсуждаются возможные варианты единого календарного плана, проведение всероссийских соревнований. По его словам, «необходимо провести соревновательный сезон, пусть даже не в полном формате, чтобы спортсмены смогли, проведя подготовительный период, выплеснуть психологическое напряжение и посоревноваться».

Напомним, в марте Международный олимпийский комитет объявил о переносе Олимпийских игр на 2021 год, они начнутся 23 июля. Позже глава оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори заявил, что летние Олимпийские игры в Токио, перенесенные на год, придется отменить, если к лету 2021 года не удастся справиться с распространением коронавируса.



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