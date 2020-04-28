РКН заблокировал доступ к новости Vademecum про порядок оплаты лечения пациентам с COVID

28.04.2020, 20:02, Разное

Материал Vademecum был использован рядом ведущих изданий включая РИА «Новости», «Коммерсантъ», «Ведомости», Meduza, «Сноб», Lenta.ru, «Эхо Москвы»

Тем не менее, сегодня редакция медицинского издания получила уведомление Роскомнадзора об ограничении доступа к новостному материалу. В настоящий момент по ссылке выдаётся ошибка 404.

“Редакция Vademecum расценивает закрытие доступа к публикации нашего издания как проявление жесткой цензуры со стороны органов власти”, – говорится в открытом письме редакции, опубликованном на её сайте. “Заявление чиновников о том, что представленная нами информация является заведомой ложью и содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка», мы воспринимаем как прямое оскорбление коллектива нашего издания, исповедующего высокие профессиональные и этические стандарты и работающего в интересах своей аудитории – профессионалов индустрии здравоохранения”, – указывают авторы письма.