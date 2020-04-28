Мнение: Письмо: “Если не влюбится, хоть границы потренирую”

28.04.2020, 19:55, Разное

Ну вот давайте сами попробуйте то, о чем сегодня говорили.

Опишите, что тут происходит в поле на протяжении всей истории.

Одно только сказать хочу. Ученицы, достали вы сливами “границы тренировать”. Это все равно что тренировать ЖКТ рвотами и поносами.

cantholdus

Здравствуйте, Эволюция!

Моё первое письмо не попало на разбор, с тех пор произошли изменения в ситуации, возможно, это будет лучше.

Я влюблена в Р. Была недолго влюблена в него больше 10 лет назад, когда он был студентом на стажировке в моей школе, но никогда ему об этом не говорила. Этой зимой он неожиданно написал и предложил поговорить по телефону, хотя со времен школы мы не общались. Во время звонка рассказала ему, что собираю вещи и съезжаю от мужа к родителям. Сейчас думаю, что зря – он же не спрашивал. Наверное, я хотела показать ему, что я открыта отношениям, но тогда я не думала, что это слишком навязчиво. Он сообщил, что у него трое детей, флиртовал со мной, но ничего про свой семейный статус. Думаю, он таким образом показывал свою недоступность для серьезных отношений. Через пару дней позвал встретиться, я тоже этого хотела.

Когда мы встретились, я сразу поняла, что понравилась ему, но не могла в это поверить, и что не устою перед ним, если он будет двигаться навстречу. Он весь вечер говорил, какая я красивая, прикасался, сказал, что был влюблён в меня в школе и смотрел таким расслабленным, как будто пьяным, но трезвым горячим взглядом. Спрашивал, думала ли я о том, что у нас что-то могло получиться. Я ответила, что уже не помню, он нравился мне очень, но это было давно, может и думала.

После этого он начал чаще звонить, писать и приезжать в кафе в моём районе, чтобы увидеться. Через пару-тройку встреч из разговоров стало понятно, что он женат. Я понимала, что он не уйдёт из семьи с тремя маленькими детьми ко мне, но я также видела, что он тянется ко мне, ищет общения, а я влюблялась в него. Смотрела на его отношение ко мне, и оно мне нравилось. Думаю, здесь я переоценила себя и подумала, что смогу как Алиса, а не как Настя, попробую, а если он не влюбится, то хоть границы потренирую, это лучше, чем потом пожалеть, что просидела в башне.

Мы виделись 2-3 раза в неделю кроме праздников, на которые разъехались. Из километров переписки становилось понятно, что у него есть чувства ко мне – романтика и влечение, и мне нравилось моё состояние, я тогда кучу дел переделала – тот момент, когда собственный минус не сжирает силы, а вдохновляет. Через месяц после первой встречи моя семья была в поездке и он напросился ко мне в гости, чему я была очень рада, поцеловал и потащил в постель. Спросил, зачем мне это всё. Я сказала, что он мне очень нравится и лучше сделать и возможно не пожалеть, чем не сделать и точно пожалеть, а вот зачем это ему – это и правда вопрос. Вот тут мне тоже стоило просто ограничиться тем, что он мне нравится, без решета. Он сказал, что всегда хотел переспать со мной. И тогда, и сейчас мне кажется, что это грубо, но я как-то никак не отреагировала. Спросил, повторится ли это. Я сказала, что скорее нет. При этом этот ответ пришёл мне в моменте, до этого так не думала, но прямо там в постели почувствовала, что скорее всего нет. Он сказал, что ему тоже не хотелось бы, чтобы это повторилось и не потому, что он не хочет. Сейчас я понимаю, что после этих слов мне нужно было по-настоящему дистанцироваться, но я не смогла. Он продолжал писать, позвал меня в ресторан, и мы снова начали видеться несколько раз в неделю.

Вскоре он приехал снова в кафе недалеко от меня и завёл разговор, о том, у него ко мне чувства, что одно дело мы бы просто трахались, но для него это не просто так. Я сказала, что у меня тоже чувства, и что без них мне это не было бы интересно. Он сказал, что тема мне быть его любовницей сомнительная, что это неправильно в первую очередь для меня. Я подтвердила. Потом зачем-то сказала ему, что я не собираюсь тащить его замуж и что это безумие. Сейчас я жалею, что сказала так, ведь с его стороны это и не было предложением. Он сказал, что мы взрослые люди и можем принимать любые решения, а с ними – последствия, сказал, что представлял меня своей женой и испугался этих мыслей, что эта картинка была такой реальной и так ему понравилась, что хочет познакомиться с моим сыном. Спросил, думала ли я о том, что мы могли бы быть вместе, и я через паузу ответила, что «да». Пауза моя была связана с тем, что он мне очень нравился, но на практике его жена, трое маленьких детей, мой сын – мне всё это казалось очень сложным, чтобы думать об отношениях прямо сейчас.

В феврале мы снова встретились у меня. Он спросил, влюблена ли я в него. Я ответила, что да. Он стал целовать меня, и мы занялись сексом. Он сказал, что тоже влюблён, но мне показалось, что это было под щипцами моих чувств. Сразу после его как подменили, он стал сосредоточенным, сказал, что всерьёз собирался собирать чемоданы и уходить из семьи, но не смог, что его жена хороший человек и он очень любит детей, что дети – главное, что не хочет уходить от меня, оставляя меня одну. Я ответила, что я не одна, я сама с собой и что мне не нужно его сочувствие, что я была счастлива с ним и у меня к нему чувства, поэтому я была с ним. Он сказал, что, наверное, забрал из этих отношений всё, что мог. Повисла неловкая пауза, после чего он сказал, что, наверное, ему лучше уйти. Я кивнула, он собрался и ушел. Меня сразу охватила паника, что я не сказала ему всех ласковых слов, позвонила ему и начала очень скомкано говорить, что влюблена в него и увлеклась своими иллюзиями. Он слушал меня, закурил, сказал, что каждый отвечает сам за себя и что у него даже слёзы потекли. Не знаю, зачем он мне всё это сказал. Я ответила, что если он считает, что несёт ответственность за мои чувства, не нужно этого, я не держу на него зла, он ни в чем не виноват, что я на него ни за что не обижаюсь. Ответил, что ему важно было это узнать.

Дальше была неделя ада, я лезла на стену, но точно понимала, что он ушёл сам и у меня просто нет никаких ходов. Записалась в автошколу, на танцы, ушла в работу и сына, делала всё на автомате. Через неделю он позвонил и сказал, что понял, что я не позвоню ему сама, что надеялся, что его отпустит, но этого не происходило и что это была самая жестокая ломка в его жизни. Я сказала, что не поняла, зачем была нужна эта драма, если у него чувства и у меня, нам хорошо вместе и не нужно никаких резких движений, поживём – увидим. Успокоила глупышу, хотя мне, пожалуй, стоило молчать, пока от него не поступят конкретные предложения. Глупая ситуация. Кажется, на этот раз уже я выразила желание его увидеть и вскоре он позвал на встречу. Всё началось снова.

Не считая той недели, когда он уходил, а потом вернулся, мы общались почти каждый день – в переписке, в ежедневных разговорах, 2-3 раза в неделю продолжали встречаться. Он говорил, что счастлив со мной, что я очень повлияла на то, как он стал смотреть на жизнь, начал играть с дочерью в те же игры, что и я с сыном. Слушал мой плейлист и следил за его обновлением, пересмотрел почти все фильмы, которые я ему советовала, и все они ему понравились, прочёл книгу по моей рекомендации и тоже был в восторге. Кажется, все эти проявления осели у меня в шкатулке, хотя я стараюсь её вытрясать. Мне с ним было хорошо, он часто говорил, что счастлив со мной, что хочет меня и это соответствовало тому, как он себя вёл. Р. подарил мне очень трогательный подарок на мой день рождения, который имеет значение для него и для меня и имеет отсылку к нашим с ним отношениям, я была тронута и у меня даже слёзы от радости навернулись, приехал поздравить меня посреди дня с большим красивым букетом. Я обняла его, и он сказал, что ему так нравится чувствовать, как стучит моё сердце. Кажется, снова шкатулка. Секс с ним мне нравился всё больше и больше. Наверное, ему было просто ок, потому что секс у нас был примерно раз в 3 недели.

Вскоре стало понятно, что нас всех закроют на карантин, он сказал, что надо что-то придумать и организовал нам вылазку за город к реке. Он организовал всё – взял весь инвентарь и даже теплую одежду на случай, если я не утеплюсь как следует. Я была им восхищена и видела, как ему это приятно. Он так красиво принимал моё восхищение им, думаю, я кайфовала даже больше него. Мы провели вместе целый день, он жарил мясо, убирал застрявшие жилки у меня из зубов, много целовались, гуляли, держась за руки, разговаривали. Потом он часто говорил, что рад, что мы съездили, что это было так здорово и как он был счастлив.

Во время прогулки Р. спросил меня, что я компенсирую нашими отношениями. Я побоялась сказать, что люблю его, потому что если он не ответит взаимностью, мне нужно будет уйти, а я к этому не готова. Вместо этого сказала, что счастлива с ним, что никогда не начинала отношения с целью закончить их, но в случае с ним вижу, что он женат, поэтому вижу его как мужчину несвободного, а значит история – конечна, хотя я не исключаю иного сценария, потому что мне очень хорошо. Он ответил, что у него так же, что он не может ответить себе на вопрос, может ли он быть так же счастлив без меня вообще и может ли быть счастлив без меня в своей семье. Что хочет изменить свою жизнь, но пока что не понимает, что именно в ней изменить и не хочет ничего загадывать, а жить моментом. Сейчас я понимаю, что уж лучше бы сказала, что люблю его, чем вот эту всю штурманскую тухлятину про конечность и несвободность.А его “жить моментом” было как раз про то, что никаких общих планов со мной у него нет.

Потом начался карантин и я написала письмо в рубрику, в котором, видимо, пыталась нащупать опору и понять, как вести себя во время карантина, ведь мы не виделись и не созванивались – он был с семьёй всё время. Было бы очень удобно для моей короны, если бы он соблюдал режим самоизоляции, тогда можно было бы сказать, что отсутствие встреч между нами – это его ответственное отношение. Но он писал мне, как ездил на шиномонтаж и ещё в разные места, не большого скопления людей, но всё же. Мне жаль, что я не смогла опереться на себя и принять невозможность встреч с ним ещё и потому, что это подвергает мою семью рискам, тогда я была бы устойчивее и в этом было бы больше самоуважения.

Мы переписывались каждый день, но мне казалось, что то, что мы писали друг другу по очереди, происходило, потому что он чувствовал себя обязанным мне писать, ведь я тепло к нему отношусь, а мы не видимся. Я почувствовала, что без живого общения начала тянуться к щипцам, вообще вся ситуация как будто превратилась в щипцы. Когда стало понятно, что апрелем изоляция не ограничится, я поняла, что мне нужно съезжать от родителей в отдельное жильё. Планировала сделать это позже, но обстоятельства изменились. Попросила поддержки в этом деле у мужа, нашла квартиру, переехала, перевезла сына.

Когда была назначена дата переезда, я предложила Р. приехать ко мне на днях, он увильнул, сказал, что ответит в такой-то день. Сейчас понимаю, что мой фокус был на себе (наверное, он у меня на себе большую часть времени) и я хоть и понимала, что Р. надо найти причину, чтобы уйти из дома на несколько часов, мне казалось, что он мог бы это сделать, если учесть, как долго мы не виделись. Я ответила, что ок, но я напоминать не буду. Вот это “напоминать не буду”, это, конечно, противно с моей стороны было. Он ничего в обозначенный день не ответил, хотя продолжал писать. Мне не нравилось, что наша переписка становилась всё больше про секс и меньше про чувства, понимала, что динамика не в мою пользу. У меня было чувство, что за время карантина он сблизился с семьёй и что для меня остается только сексуальная сфера его жизни, хотя это смешно при условии, что секс не был центральной частью нашего общения. Может он прикуривал от наших переписок и нёс эти эмоции жене. Он мог написать мне что-то вроде “сегодня я хочу с тобой много разговаривать, а не как обычно” или “мне сегодня впервые за долгое время захотелось тебя”. Смотрел мои вебинары и всегда писал после них, какая я красивая. В один из вечеров мы слушали музыку и танцевали – он у себя, я у себя, без камер, но в переписке. Было весело, наутро он написал мне, что у него чувство, что он отлично тусанул со мной. Локус мой улетел окончательно, и я написала ему “как ты думаешь, когда мы увидимся?” Он ответил, что не знает, судя по всему, не скоро, по крайней мере пока что у него нет решения от сердца. Я написала “ты больше не хочешь видеться?” Он ответил, что хочет, что позвонит и обсудим.

Через несколько часов он набрал меня и спросил, что я чувствую. Он часто задавал мне этот вопрос, а я – ему. Я ответила, что “разочарование”. Кажется, это скалка и щипцы вместе взятые. Он посмеялся. Сказал, что я наверное ожидаю от него шагов, что он будет искать возможность приехать, но этого не происходит. И что если бы он хотел, он бы что-то придумал, но сейчас ему как будто бы лень. Сказал, что этот разговор давно назревает и когда меры смягчатся, нужно будет увидеться и поговорить обо всём, каждый отвечает сам за себя, а наши отношения – это отношения любовников, и если всех это устраивает, то это имеет смысл. И что если бы он хотел уйти из семьи, он бы ушёл, но он ведь этого не делает. Что задавал себе вопрос, что если я найду себе другого мужчину, и пришел к ответу, что тогда будет счастлив за меня, ведь он не может дать мне полноценных отношений, а я не такая девушка, которая должна годами сидеть в любовницах. Я сказала ему, что хочу быть с ним и что для него это скорее всего не секрет. Что я соскучилась и надеялась, что он приедет, что не хотела этого разговора вот так, по телефону, что я не хочу заканчивать отношения, но раз он так говорит, значит придётся, хотя я не уверена, что потяну это прямо сейчас. Снова моё решето. Он сказал, что не хочет это больше пережевывать, давай потом. Я позвонила ему через 3 минуты. Не помню зачем, такой был порыв. Он не взял трубку. Через час перезвонил, увидел мой пропущенный. Я ответила, что уже не помню, что хотела сказать. Не помню, о чём дальше говорили, это был короткий разговор, но в конце он снова сказал, что ему надо идти к детям и что мы увидимся и поговорим, но будет это не раньше, чем через пару недель. “Всё, давай, пока” и положил трубку.

Я почувствовала, что мне нужно дистанцироваться и дать ему сильно больше воздуха, что мои приглашения в гости были щипцами, что СЗ моя очень маленькая и мне необходимо в первую очередь восстановить себя. На следующий день он ничего не написал. И тут до меня дошло, что на самом деле он порвал со мной – “мне лень” = твоя СЗ низкая и я не мотивирован, “буду счастлив, если найдешь другого”=я не буду с тобой, “если бы я хотел, я бы ушел” = я не хочу уходить из семьи, ты можешь остаться любовницей тогда, когда мне будет не лень к тебе приехать. Вот это слово “лень” позволило мне прийти немного в себя, что в границах я не удержалась и это конец.

На следующий день он прислал пинг, я прочла и не ответила. Перестала компульсивно проверять, в сети он или нет и мне заметно полегчало. С этого дня к нам с сыном стал чаще приходить муж – то к сыну поиграть днём, то выпить вина, поговорить – ко мне ночью. Мы не живем вместе несколько месяцев – затяжной дефолт, пока не развелись, отношения приятельские. Никто в моей семье не знает про Р., я не афишировала эти отношения. Муж сказал, что был счастлив со мной и что зря я ушла от него, когда поняла, что буду ему изменять – сказал, что ему не нужна была моя правда и что он бы и дальше был счастлив со мной, если бы я скрывала измены. На следующий день написал мужчина С. – он из Израиля, подошел ко мне знакомиться в кафе в одной из моих европейских поездок, очень богат, зовёт к себе, говорит, что влюбился с первого взгляда, что он порядочный мужчина и желает мне счастья, предлагал прислать подарки и деньги, я от всего отказалась, что поможет с бизнесом и вообще что с ним я буду счастлива, хотя он совсем не в моём вкусе и он знает, что я ему как мужчине не симпатизирую – чётко написала ему об этом пару недель назад, но он снова начал писать. А сегодня объявился Л. У нас был короткий роман год назад в другой стране, он меня бросил. Причём Л. появляется в моей жизни, когда у меня кризис с Р., а муж и С начинают активнее писать, помогать, предлагать что-то и ровно в тот день, когда я собираю себя в кучу. Хочется думать, что это как раз признак приближения к устойчивости.

Сейчас я переключила своё внимание на сына, работу, дела по дому, но скучаю очень по Р., конечно, люблю его, но понимаю, что сейчас у меня снова нет никаких шагов в границах. Если моя СЗ была угроблена, то моё движение в его сторону её для него не поднимут, а наоборот – он и так устал от моих щипцов, а мою роль он обозначил чётко как любовницы, а мне хотелось бы с ним полноценных отношений. Если СЗ подрастёт, может быть он вернётся, тем более, что трубку повесил он со словами, что надо будет поговорить, хотя я стараюсь снимать себя с этого крючка.

Спасибо Вам, Эволюция.