 

Мнение: Можно ли полицейским играть в преферанс?

28.04.2020, 19:53, Разное

МВД разработало кодекс этики и служебного поведения своих сотрудников. Полицейским настоятельно рекомендовано воздержаться от мата, азартных игр и наркотиков.

По логике выходит, что сегодня среди полицейских мат, наркотики и азартные игры – буднично-привчное дело. Настолько будничное, что это уже вредит службе. И пришлось включить в кодекс этики полицейских рекомендации воздержаться от наркоты, мата и азартных игр.

К слову, полиции рекомендовано воздержание от публичного участия в азартных играх. Расписать пульку преферанса или перекинуться «в дурака» непублично можно, как можно и втихаря делать савки в подпольных казино…

отсюда

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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