 

Назван неожиданный положительный эффект от мер борьбы с коронавирусом

28.04.2020, 19:53, Новости дня

Пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа из-за профилактики и карантина, заявили ученые британского Университета Центрального Ланкашира.

Ученые установили, что принимаемые властями меры по борьбе с коронавирусом поспособствовали развитию полезных привычек у людей, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Conversation.

До пандемии всего 32% мужчин 64% женщин мыли руки после общественного туалета, теперь же 83; жителей страны делают это регулярно.

Кроме того, закрытие образовательных учреждений также дало положительный эффект в борьбе с сезонным гриппом, поскольку школьники являются группой риска из-за слабого иммунитета и частых контактов.

Ученые пока не могут сказать, насколько сильно снизится заболеваемость гриппом.

Ранее ученые из индийского Национального института биомедицинской геномики выяснили, что новый коронавирус разделился на 10 разных типов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Специалисты рассказали, чем опасно детское ожирение

07.04 / Не отработавшая ни одного брифинга пресс-секретарь Трампа покинула пост

05.04 / Расстрелявший пять человек под Рязанью объяснил бойню «самообороной»

06.04 / США внесли Русское имперское движение в список иностранных террористических организаций 

26.03 / Bloomberg – Москва «закрывается» от коронавируса

30.03 / Антисланцевый план Сечина подбросит цены на нефть до $60

07.04 / Хирурга из Центра Бурденко, рассказавшего о нехватке масок в больницах, вызвали в прокуратуру

28.04 / Полицейским решили запретить оценивать в интернете работу госорганов

11.04 / Первые в РФ исследования вакцины от коронавируса проведут на 60 добровольцах

14.04 / Эксперт: Объявление режима ЧП ударит по бизнесу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска