Назван неожиданный положительный эффект от мер борьбы с коронавирусом
28.04.2020, 19:53, Новости дня
Пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа из-за профилактики и карантина, заявили ученые британского Университета Центрального Ланкашира.
Ученые установили, что принимаемые властями меры по борьбе с коронавирусом поспособствовали развитию полезных привычек у людей, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Conversation.
До пандемии всего 32% мужчин 64% женщин мыли руки после общественного туалета, теперь же 83; жителей страны делают это регулярно.
Кроме того, закрытие образовательных учреждений также дало положительный эффект в борьбе с сезонным гриппом, поскольку школьники являются группой риска из-за слабого иммунитета и частых контактов.
Ученые пока не могут сказать, насколько сильно снизится заболеваемость гриппом.
Ранее ученые из индийского Национального института биомедицинской геномики выяснили, что новый коронавирус разделился на 10 разных типов.
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