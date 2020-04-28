 

Певица-трансгендер из России переболела в Нью-Йорке коронавирусом

28.04.2020, 19:53, Разное

Певица-трансгендер, ранее известная в РФ под псевдонимом Оскар, рассказала, как переболела в Нью-Йорке коронавирусом. По словам артистки, медики не оказали ей своевременную помощь, и она в течение месяца страдала от симптомов COVID-19.
В настоящий момент Скарлетт Ля Куин уже излечилась от болезни, но на это потребовалась не одна неделя. Как призналась певица-трансгендер из России, недомогание она начала чувствовать в начале марта. В тот момент строгие ограничения не были введены, а заражённых становилось всё больше. Почувствовав боль в горле, кашель, одышку, лихорадку и приливы жара, артистка обратилась к врачу, но не её не положили в больницу, поскольку свободных мест там уже не было. По этой причине бороться с коронавирусом пришлось в домашних условиях. Почти месяц понадобился россиянке, ранее известной под именем Шамиль Малкандуев, чтобы справиться с недугом, но даже сейчас силы ещё полностью не восстановлены, несмотря на принятые меры.

Рассказала Скарлетт Ля Куин и о том, как начиналась эпидемия в Нью-Йорке. По её словам, в мегаполисе различные службы оказались не в состоянии обеспечить надлежащий уровень защиты, а потому число больных возрастало очень быстро. В городе началась паника, и за ней последовал страх и гнетущая атмосфера. Лишь сейчас жители смогли собраться и в условиях взаимной поддержки начали выходить из этого состояния.



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