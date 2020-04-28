В Киеве объяснили решение отказаться от назначения Саакашвили вице-премьером

28.04.2020, 19:53, Новости дня

«Стало ясно, что в окружении Зеленского число противников Саакашвили превысило число сторонников», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Константин Бондаренко. Так он прокомментировал сообщения о том, что правительство Украины передумало приглашать Михаила Саакашвили на пост вице-премьера.

«Пока официального подтверждения отзыва представления нет, но утром против этой кандидатуры уже выступил сам спикер парламента Разумков, – сказал глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. – В окружении Зеленского видят в Саакашвили большую угрозу. Экс-президент Грузии – человек неуправляемый, непредсказуемый, крайний популист. Все прекрасно понимают, чем обернется его возвращение во власть: он будет каждый день собирать пресс-конференции, все успехи правительства будет записывать на свой счет, а все промахи будет гневно осуждать».

Кто лоббировал кандидатуру Саакашвили на должность вице-премьера, до сих пор непонятно, признается эксперт, – то ли Запад, то ли кто-то из украинских политиков, непонятно и то, на какие дивиденды в случае его прихода мог рассчитывать Зеленский.

Эксперт не исключает, что всю историю с политическим воскрешением экс-президента Грузии использовали как дымовую завесу. «Под шумок в эти дни, например, были уволены главы налоговой и глава таможенной служб Украины. Я-то полагаю, что для этого и запускалась информация о Саакашвили», – признался Бондаренко.

Гораздо хуже, если бы Саакашвили действительно назначили, полагает эксперт. «Избиратели Зеленского точно не простили бы ему этого шага», – заключил Бондаренко.

Как сообщила во вторник киевская пресса, кабинет министров отозвал из Верховной рады просьбу о назначении бывшего президента Грузии, бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам. Собеседник, близкий к Саакашвили, вскоре подтвердил РБК, что документ отозвали.

Как написал главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов, велись долгие переговоры, по итогам которых во фракции «Слуга народа» не удалось собрать нужного числа голосов в в пользу скандального политика.

«Голосов нет, потому что президент Владимир Зеленский решил не выступать сейчас публично в поддержку Саакашвили, – сообщил Бутусов. Впрочем, он добавил: возможно, что-то поменяется, «ведь президентом правят эмоции».

На прошлой неделе Саакашвили заявил, что Зеленский пригласил его в правительство и что он уже успел согласиться. Источники в администрации президента сообщили, что Зеленский действительно принял экс-президента Грузии и даже обронил фразу о том, что по-прежнему видит в этом политике «большой потенциал». В пятницу пропрезидентская фракция в парламенте «Слуга народа» провела консультации с Саакашвили. Впрочем, сам президент так ни разу и не высказался по поводу Саакашвили публично.

В отличие от Зеленского, премьер-министр Грузии Георгий Гахария открытым текстом предупредил Киев, что подобное назначение неприемлемо и пригрозил отозвать с Украины грузинского посла. А украинское издание «Страна» напомнило правительству, что в составе кабинета министров запрещено работать людям с непогашенной судимостью, поэтому появление в его составе экс-президента Грузии станет грубым нарушением закона.